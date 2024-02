Sanità sarda tra diagnosi sbagliate e interventi dimenticati dai medici: crescono le cause per risarcimento 

«Una vicenda al limite del paradosso». È la definizione usata dalla vice procuratrice generale della Corte dei Conti, Chiara Vetro, per definire un caso di malasanità trattato dalla Procura contabile della Sardegna. La storia è questa: una donna aveva chiesto di essere sottoposta a un intervento di sterilizzazione tubarica che doveva essere effettuato mentre si trovava sotto i ferri per un parto cesareo. Quindi, messo al mondo un figlio, aveva deciso di non averne più. L’ulteriore operazione era stata concordata con i medici del reparto, ma non era stata effettuata. Lei aveva ripreso una normale vita di coppia, convinta di non poter più procreare. Invece è rimasta incinta. Ed è stata costretta a interrompere la gravidanza. Per questo ha ottenuto «un risarcimento danni per l’invalidità temporanea e la conseguente sofferenza psicofisica».

La lista

È solo uno di numerosi procedimenti che arrivano dalla Sardegna elencati nel capitolo “Errori medici” della relazione illustrata durante la cerimonia di inaugurazione dell’anno giudiziario della Corte dei Conti, celebrata a Roma il 13 febbraio. La vice procuratrice sottolinea che negli ultimi mesi del 2023 «sono state diverse anche le iniziative intraprese dalle procure territoriali e non ancora esitate in sentenza». In attesa dei verdetti, l’Isola sforna casi inquietanti. Come quello emerso dall’atto di citazione contro l’equipaggio di un’ambulanza «che interpretava, come etilismo acuto, la situazione di un ragazzo in condizione, invece, di intossicazione acuta da cocaina». Quindi non ubriachezza, ma overdose. Che si era dimostrata letale: il giovane, per il «grave errore diagnostico», era morto. E ora c’è chi è chiamato a rispondere economicamente per quel decesso.

Le relazioni

Un altro danno erariale è stato contestato a seguito del pagamento «da parte di un’azienda ospedaliera, del risarcimento riconosciuto ai genitori di una bambina per i danni subiti dalla piccola all’atto della nascita». La relazione definisce «drammatico» un altro caso: quello del decesso «di una donna nel corso di intervento chirurgico all’utero, per provocato shock emorragico irreversibile». Qualcuno ha sbagliato, anche in questo caso la paziente è morta e i familiari hanno chiesto un cospicuo risarcimento.

Gli altri episodi

Sempre in Sardegna, si legge nella relazione, «è stata contestata l’omessa denuncia di due gravi episodi di malasanità, che ha comportato il maturare della prescrizione del diritto al risarcimento del danno e della relativa azione della magistratura contabile nei confronti del personale sanitario che aveva posto in essere le condotte causative del danno erariale indiretto». L’azienda avrebbe dovuto agire contro i responsabili, coperti da assicurazione. Non lo ha fatto e il risarcimento è stato pagato dal pubblico. E questo, per la Corte dei Conti, è un danno erariale.

Tutte vicende che si inseriscono in un contesto di particolare attivismo da parte della Corte dei conti della Sardegna: stando alle tabelle allegate alla relazione, nell'Isola nel 2023 (non solo nel campo sanitario) sono stati attivati 123 giudizi di responsabilità. Un numero enorme, se si considera che in Lombardia, seconda regione, sono stati appena 93. Da questa parte del Tirreno la Procura contabile ipotizza danni erariali, in un anno, per 15.892.912,06 euro.

