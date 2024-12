«Sanità sarda in crisi, serve un piano per invertire la rotta»  

Una situazione sempre più allarmante, che non si risolverà con un’altra riforma della governance. Così i sindacati – dopo che nel Pd si è iniziato a discutere di una nuova legge sul tema – rilanciano: per la sanità dell’Isola servono interventi urgenti, misure specifiche, strutturali, in grado di invertire subito la rotta e di dare risposte concrete ai cittadini in enormi difficoltà.

Le proposte

Ieri la Cisl, in una lettera aperta alla governatrice Alessandra Todde e ai capigruppo del Consiglio regionale ha riassunto i punti principali della grave crisi del sistema della cure nell’Isola e proposto un piano strategico basato su cinque ambiti principali. Il primo riguarda il potenziamento dei posti letto; l’incremento delle risorse destinate all’assistenza domiciliare; la riduzione delle liste d’attesa con il reclutamento di personale medico e infermieristico e l’investimento in tecnologie; la revisione delle convenzioni con il privato.

Il secondo prevede la riorganizzazione della rete ospedaliera e della medicina territoriale, la creazione di distretti socio-sanitari integrati, la valorizzazione dei medici di base e della farmacie. Il terzo, vuole il superamento del numero chiuso in medicina e il miglioramento delle condizioni di lavoro del personale, compreso l’adeguamento degli stipendi. Ancora, il sindacato propone di rivedere l’accordo del 2005 per garantire alla Sardegna le risorse necessarie a finanziare un sistema sanitario di qualità e sostenibile. Infine, bisogna puntare su innovazione e digitalizzazione.

Sottolinea il segretario regionale della Cisl Pier Luigi Ledda: «Oggi il diritto alla salute dei cittadini sardi è gravemente compromesso, manca una visione chiara e un piano concreto per affrontare le emergenze e rilanciare un servizio all’altezza delle aspettative e dei vecchi e nuovi bisogni della popolazione. È indispensabile un impegno determinato da parte della Regione e delle istituzioni nazionali per affrontare questa crisi, evidenziamo però che i problemi non si risolveranno con l’ennesima riforma della governance che in questa situazione il sistema sanitario non sarebbe in grado di reggere. La sanità sarda ha bisogno di un rilancio immediato e strutturale».

Lo scenario

Anche la Cgil pensa che «alla gravissima situazione del sistema sanitario regionale non si possa rispondere con una nuova riforma. Ciò che serve in questo momento è intervenire sulle emergenze con misure specifiche, ad esempio su liste d’attesa e carenza di organici». Il segretario regionale della Cgil Fausto Durante e la responsabile regionale del dipartimento Sanità Roberta Gessa sottolineano che «al momento non c’è modo di esprimersi con precisione sul merito della proposta, visto che non c’è stato alcun confronto con le organizzazioni sindacali, ma dalle notizie che leggiamo sembra che si stia pensando a una vera e propria nuova riforma, con un iter quindi complesso, che rischia di procrastinare ulteriormente la soluzione ai disagi quotidiani dei cittadini». Il sindacato evidenzia come «discutere di nuove grandi riforme della sanità in questo momento sarebbe del tutto inadeguato a fronte dei problemi reali di salute dei sardi che, invece, sono e devono restare la priorità. Sembrava chiaro che la salute dei cittadini non potesse continuare a essere ostaggio di reiterati tentativi di riforma, stravolgimenti dall’alto piuttosto che analisi di quel che è utile dal basso, nomine e contro-nomine». La Cgil sottolinea la necessità di ripartire dai bisogni delle persone e dal dialogo con le parti sociali: «Su questo fronte attendiamo a stretto giro l’avvio di un confronto, con la Commissione Sanità, i partiti e i gruppi consiliari, con la Giunta».

