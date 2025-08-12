Sanità, sarà un autunno caldo 

«Abbandoniamo le tastiere e i social e prepariamoci a scendere di nuovo in piazza per un nuovo autunno caldo: la sanità del Sulcis è allo stremo e negli ultimi mesi non si è fatto alcun passo avanti». Queste le prime parole di Daniele Mele dell’associazione “Sportello sulcitano”: lui ed altri rappresentanti del comitato nato lo scorso 28 novembre con la Marcia per la salute hanno incontrato lunedì il commissario della Asl del Sulcis Iglesiente, Andrea Marras. È emerso che dall’inizio della protesta a oggi poco è cambiato: «Il pronto soccorso è ancora allo sfascio, mancano reparti fondamentali e la carenza di personale è sempre più drammatica», riassume Mele. Marras, aggiunge, non ha colpe: «È in carica da appena tre mesi, non poteva certo fare miracoli e nell’incontro è stato molto franco, esponendoci le varie problematicità con cui si è trovato a dover fare i conti».

Carenze croniche

L’elenco presentato dal commissario è lungo e sterminato: «Mancanza di concorsi sia per medici che per dirigenti apicali/intermedi; commissari a rotazione ogni sei mesi e impossibilità a pianificare interventi strutturali; il campanilismo Carbonia–Iglesias e la divisione tra territori che indeboliscono le rivendicazioni», riferisce Mele.

«Nei mesi precedenti – aggiunge Carlo Melargo, anche lui presente all’incontro – non è stato fatto niente: non c’è la traccia di un bando. Ci si è solo affidati a convenzioni con medici esterni spendendo fior fior di soldi». Anche don Antonio Mura, responsabile dell’ufficio Politiche Sociali della Diocesi di Iglesias, non è voluto mancare: «Il commissario ci è sembrato una persona estremamente seria e onesta, lontano dal linguaggio politichese. Ha evidenziato una spaventosa povertà di personale e la carenza di fondi per provvedere a retribuire i medici mancanti. È arrivato il momento di passare a soluzioni attuabili e non a sogni irrealizzabili».

Battaglia sociale

Che fare? Daniele Mele è chiaro: «Il Sulcis deve ricordarsi chi era, qual era la sua predisposizione alle battaglie sociali. Altri territori come l’Ogliastra, la Gallura e il Nuorese si sono mossi in maniera unitaria, noi ci facciamo battaglie interne. Se vogliamo ottenere qualcosa dobbiamo condurre una vera lotta di popolo che non guarda alle provenienze politiche o alle battaglie di campanile».

«L'incontro – commenta Andrea Marras – si è svolto in un clima di cordialità e collaborazione. Sono emerse le principali criticità dell’azienda, con particolare riferimento alla carenza di personale. È stato evidenziato come, nonostante le difficoltà, l’azienda stia mettendo in atto tutti gli sforzi possibili per reperire le risorse mancanti. Tutte le parti hanno ribadito la volontà di collaborare per superare le criticità esistenti. Si è preso l’impegno reciproco a riconvocarsi quanto prima per monitorare la situazione e proseguire nel confronto costruttivo».

