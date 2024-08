Sanità, riforma urgente: «Non funziona nulla» 

Il sistema sanitario non è più in grado di curare i sardi: lo dice la Regione. Ad affermarlo, per la precisione, è la Giunta guidata di Alessandra Todde, nella relazione di accompagnamento della proposta di legge che contiene le “Disposizioni urgenti” per la riorganizzazione delle aziende e degli ospedali dell’Isola: malati cronici. Approvata il 21 agosto, la delibera deve trasformarsi in legge dopo il passaggio in Consiglio regionale. Solo dopo scatteranno i commissariamenti delle Asl, Aou e Areus e verrà potenziata l’Ares (l’azienda unica tanto contestata): cambieranno gli attuali direttori generali – con tempi lunghi – e questa dovrebbe essere la soluzione per una situazione drammatica, secondo Villa Devoto.

Criticità

Per introdurre i 14 articoli di mini-riforma la Giunta parla di «attuale situazione estremamente critica presente nelle aziende del servizio sanitario regionale». Dopo aver confermato quanto sostenuto e patito dai sardi, la relazione prosegue così: «Le aziende sanitarie appaiono incapaci di garantire i livelli essenziali di assistenza: la Sardegna è oggi tra le ultime regioni in Italia nel garantire i Lea». Sono le cure base, non l'eccellenza. E ancora: «Appaiono evidenti le difficoltà operative nel tenere attive funzioni essenziali per l’assistenza, come cure primarie (Mmg e Ca), servizi della rete di emergenza urgenza (Pronto soccorso) e attività di reparti essenziali per il funzionamento degli ospedali». Che, tradotto, più o meno significa: non funziona quasi nulla.

Accuse

Ci sono le voragini dell'assistenza primaria nei territori meno popolati e il collasso degli ospedali delle città. E il problema, secondo l'esecutivo Todde, è del sistema nel suo complesso: «La frammentazione - dovuta sia alla mancata chiarezza nell’applicazione di norme (...) sia alla grave carenza di sinergia organizzativa, manageriale e gestionale tra le aziende (...) - ha portato a una mancanza di interazione collaborativa tra gli enti». Le conseguenze? Si è arrivati alla «irrazionale distribuzione delle risorse umane nelle diverse aree geografiche della regione e alla difficoltà di garantire adeguati approvvigionamenti di beni e servizi». Un caos tale per cui si è registrata «l’impossibilità di garantire la tempestiva redazione dei bilanci consuntivi degli anni 2022 e 2023». Un atto fondamentale che in alcuni casi non c'è stato, secondo la Regione, per colpa degli attuali direttori generali: «La mancata redazione dei bilanci nei termini previsti dalle norme è nella responsabilità dei rappresentanti legali delle aziende», si legge ancora.

Poltrone

La proposta di legge non stravolge l'attuale assetto: è zeppa di interpretazioni autentiche della riforma sanitaria approvata nel 2020 dal centrodestra. E potenzia il ruolo dell'Ares. In Asl, Aou. Areus e Brotzu arriveranno i commissari, che saranno nominati entro 45 giorni dall'entrata in vigore della legge. Il conto alla rovescia inizierà dopo l'approvazione in Consiglio regionale, ancora da calendarizzare. I nuovi manager provvisori (in carica per sei mesi) avranno poi tre mesi (90 giorni) per «predisporre un piano di riorganizzazione e riqualificazione dei servizi sanitari e amministrativi» in accordo con l'assessore alla Sanità, Armando Bartolazzi. La palla tornerà poi alla Giunta che «entro i successivi sessanta giorni approva le linee guida per l’adozione degli atti aziendali delle aziende del Servizio sanitario regionale». Alla fine, arriveranno le nomine dei Dg. Mentre in assessorato saranno dirottate “15 unità”, quindi 15 persone, per creare una specie di task force. Fatti due conti, nel 2025 nelle aziende sanitarie ci saranno molte facce nuove. Che lavoreranno sul vecchio sistema, interpretato in modo autentico.

RIPRODUZIONE RISERVATA