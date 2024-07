Sanità, resta lo stato di agitazione 

A vuoto il tentativo di conciliazione fra la direzione generale della Asl Sulcis Iglesiente e le sigle sindacali. Insoddisfatte dalle risposte ottenute dai vertici dell’azienda sanitaria, la Fp Cgil, la Fp Cisl, la Uil Fpl e la Terr Fials, proseguono lo stato d’agitazione proclamato lo scorso 30 maggio.

Il malcontento

Al centro del disappunto delle parti sociali c’è lo stato generale in cui versano i servizi della sanità territoriale e la mancata assunzione di ulteriore personale infermieristico in grado di reggere l’imminente apertura delle Centrali operative territoriali (Cot). L’incontro è stato richiesto dalla direzione generale per verificare la possibilità di revocare lo stato stato d’agitazione. - commenta Gino Cadeddu della segreteria Cgil - Abbiamo ascoltato le comunicazioni da parte della direttrice generale Giuliana Campus e, dopo un lungo e acceso dibattito, siamo arrivati alla conclusione che ad oggi quanto compiuto non è sufficiente per poter procedere con il rientro della mobilitazione». Le sigle sindacali attendevano delle risposte concernenti il reperimento di nuove figure mediche, infermieristiche e per il ruolo d’operatore socio assistenziale: «Fra le condizioni poste per venir meno allo stato stato d’agitazione c’era ad esempio la richiesta d’assunzione di nuovo personale per sostituire le unità adibite ad essere impiegate nelle Cot. - prosegue Cadeddu - Ma poco e niente è stato fatto».

Il futuro

Senza troppi giri di parole il parere sull’esito dell’incontro da parte del segretario territoriale della Uil Fpl Efisio Aresti: «È andato malissimo. Altro non possiamo fare che proseguire la mobilitazione. La direttrice generale ha disatteso l’impegno assunto due settimane fa in assessorato, asserendo l’impossibilità di trovare nuovo personale infermieristico e comunicandoci la possibilità d’assunzione di un solo infermiere, a fronte di almeno dieci figure che invece occorrerebbero». Per Aresti non è ammissibile proseguire in questi termini: «Quello che sta accadendo alla sanità territoriale è un vero e proprio dramma - aggiunge - attendiamo risposte concrete e non escludiamo imminenti azioni che potrebbero condurre ad uno sciopero generale». Intanto sul tema sanità irrompe il neo segretario generale della Fnp Cisl Sulcis Iglesiente, Lorenzo Spiga, che rimarca anche le criticità legate alle lunghe liste d’attesa, invitando le istituzioni ad una presa di posizione in difesa dei diritti dei cittadini: «Soprattutto nei confronti dei più deboli e degli anziani. - sottolinea - I servizi sociali di un Comune dovrebbero essere in prima linea per la risoluzione dei problemi».

