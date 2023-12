Sanità, reparti accorpati tra le polemiche 

I medici chiedono lumi, la direzione del Sirai spinge per l’accorpamento e alla fine il provvedimento arriva: da oggi il reparto di Urologia verrà annesso a quello di Chirurgia. La decisione era nell’aria da settimane, annunciata poi congelata e rinviata perché nel frattempo la dirigenza della Asl 7 stava cercando di adottare soluzioni che superassero la grave carenza di medici che riguarda anche questo reparto. Ieri, però, dopo l’ennesimo consulto fra medici, direzione del Sirai e dirigenza generale, si è arrivata alla decisione radicale.

La decisione

«Facendo seguito – spiega la manager della Asl Carbonia Giuliana Campus - alle interlocuzioni con la direzione di presidio e gli operatori del reparto, stante la persistente situazione di carenza di personale medico e al fine di garantire una corretta assistenza e la sicurezza dei pazienti si è deciso di accorpare il reparto a quello di Chirurgia Generale». Giuliana Campus tiene a precisare: «Non è una chiusura: verranno in questo modo garantiti i ricoveri, le consulenze ospedaliere e al pronto soccorso grazie anche al supporto dei medici del reparto di Chirurgia». Nei giorni scorsi i medici della Urologia in una nota avevano sollecitato decisioni chiare e univoche ma avevano anche palesato l’ipotesi che la chiusura del reparto potesse teoricamente configurare l’interruzione di pubblico servizio. La direzione di presidio aveva invece invitato a mettere in atto il provvedimento annunciato circa due settimane fa. La direzione generale ieri ha tagliato la testa al toro: Urologia per il momento accorpata alla Chirurgia.

La petizione

Contro questa ipotesi si era espressa di recente una petizione che aveva già raccolto tantissimo consensi. «L’Urologia di Carbonia – faceva notare la portavoce Stefania Guidotti – è l’unico reparto nel Sulcis Iglesiente e con funzioni salva vita: quanto sta avvenendo è un grave danno per il diritto alla salute». Dinanzi a questo scenario, che vede anche le sessioni operatorie della Traumatologia sospese, il sindaco Pietro Morittu non nasconde perplessità: «Abbiamo chiesto un incontro urgente con il presidente della Regione e auspichiamo che avvenga già nei prossimi giorni: le sollecitazioni arrivano anche dal Consiglio comunale».

Pazienti in trasferta

Da quando poi nei reparti di Ortopedia e Traumatologia non si opera più (né al Sirai di Carbonia né al Cto di Iglesias), le associazioni di pronto soccorso sono costrette a portare i pazienti a San Gavino o a Cagliari. Con spese che schizzano alle stelle. «Il trasporto spesso avviene anche per i traumi leggeri – contesta Pierpaolo Emmolo, responsabile del Socor – che invece potrebbero rimanere nel Sulcis Iglesiente: chiediamo alla centrale operativa delle indicazioni precise perché percorrere duecento chilometri al giorno comporta per i sodalizi un dispendio economico enorme, inoltre viene lasciato sguarnito il territorio per almeno mezza giornata».

