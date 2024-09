Sanità, quale futuro? I direttori delle Asl a confronto 

Quale sanità? Criticità e proposte. Se ne parlerà al convegno regionale «Una nuova fase per la sanità in Sardegna» sabato dalle 9, nell'aula consiliare di Jerzu. Alla tavola rotonda l'ex direttore del Brotzu e Mater Olbia Franco Meloni, Nazareno Pacifico ex direttore Brotzu e Aou Cagliari, Giuseppe Dessì, direttore del dipartimento emergenza-urgenza del Brotzu, Remo Siza, sociologo. «Lo scopo è quello di far emergere le numerose criticità dell’attuale sistema sanitario sardo di cui si parla poco o nulla e formulare utili proposte riorganizzative, al fine di renderlo nuovamente efficiente, efficace ed accessibile a tutta la popolazione della Sardegna», spiega il direttore scientifico Attilio Carta. «Un evento apolitico che vuol essere tecnico e propositivo» precisa. Seguiranno gli interventi di Agnese Foddis direttrice Arnas Brotzu, Marcello Tidore, direttore Asl Cagliari, Paolo Cannas, direttore Asl Nuoro, Maria Grazia Caligaris, presidente associazione Socialismo diritti riforme, Carla Fundoni presidente VI Commissione sanità, Francesco Agus componente della commissione sanità, Fulvia Murru, segretaria nazionale Uil Fpl, Mario Nieddu, ex assessore alla sanità, Attilio Murru direttore amministrativo Ares Sardegna, Carlo Lai, sindaco di Jerzu, Rita Grazietti, responsabile salute donna Odv Sardegna. Modera il giornalista dell’Unione Sarda Fabio Manca. (f. me.)

