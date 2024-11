Sanità pubblica, visite in aumento 

Più di 8 oristanesi su 10, l’80.5 per cento, per le visite specialistiche ambulatoriali si servono dei presidi medici all’interno dell’Asl di Oristano, il 47 per cento è garantito dal servizio pubblico e il 33 dalle strutture private convenzionate. Due su dieci, il 18,1 per cento, dei residenti in provincia si rivolgono agli ambulatori delle altre Asl della Sardegna, in particolare il Brotzu di Cagliari (4,7 per cento), l’Asl di Nuoro (4,6), Asl di Cagliari (3,5) e Asl Medio Campidano (3,3). Un milione 430mila il numero delle visite registrate dall’Asl oristanese, che in euro fanno 18 milioni, 347mila quelle delle altre aziende sanitarie per un costo a carico dell’Asl di residenza di 11, 5 milioni di euro. Dei 18 milioni caricati nei costi dell’azienda sanitaria oristanese per assistenza ambulatoriale 8 milioni sono stati rimborsati al privato accreditato, pari al 33,3 per cento delle prestazioni erogate.

Il confronto

Rispetto al 2019 il privato ha incassato il 3,2 per cento in meno perché le visite ambulatoriali sono diminuite mentre sono aumentate di 2 punti in percentuale quelle fornite dalla sanità pubblica. Sezionando le prestazioni per branca erogate in prevalenza da altre strutture fuori dall’Asl di Oristano, alimentando così la “mobilità passiva”; da rimarcare il 50 per cento di Anestesia erogate soprattutto dall’Asl di Cagliari, Dermosifilopatia (50 per cento) fornite in misura maggiore dal Brotzu e dall’Asl di Nuoro, Oncologia con il 66 in prevalenza dall’Asl 3 di Cagliari. A seguire Otorinolaringoiatria con il 43 per cento presso l’Asl mista di Cagliari mentre il 26 per cento dei pazienti oristanesi si sposta all’Asl Medio Campidano per la Odontostomatologia; 4 pazienti su dieci per Neurologia, Ostetricia e Ginecologia e Pneumologia vanno fuori provincia.

La Asl

Il direttore generale Angelo Maria Serusi, nella relazione che accompagna il programma sanitario e del bilancio preventivo 2025-2027, spiega i motivi delle sacche di mobilità passiva che ancora restano nel sistema sanitario oristanese: «La difficoltà di colmare queste lacune è dovuta alla grave carenza di personale medico ospedaliero e territoriale. Il tentativo di aumentare le prestazioni da offrire da parte della nostra azienda non sempre si concilia con la disponibilità del personale dipendente a effettuare prestazioni aggiuntive o a ricoprire ore vacanti nei poliambulatori da parte della medicina specialistica convenzionata. I progetti di abbattimento delle liste d’attesa e i fondi di finanziamento a questi dedicati non hanno potuto purtroppo trovare riscontro se non in alcuni ambiti, come la Gastroenterologia e la Radiologia che pure continuano a soddisfare solo il 60 per cento delle esigenze dei nostri cittadini. Appare chiaro che diventa difficile incrementare le prestazioni tali da ridurre i tempi di attesa».

