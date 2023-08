Sanità pubblica, la grande malata 

Un paese senza medico, prestazioni specialistiche a singhiozzo, disabili gravi in forte difficoltà. È lungo l’elenco delle lamentele per i disservizi del sistema sanitario nel Parteolla.

A Soleminis dal 1° luglio scorso diverse famiglie sono rimaste senza medico dopo il pensionamento della dottoressa Mariangela Pedditzi. Una condizione di grave disagio che ha provocato la dura reazione del sindaco Fedele La Delfa che ha chiesto chiarimenti: «C’è un forte disorientamento tra gli ex assistiti della dottoressa Pedditzi. Lo scorso 28 giugno l’Asl ha individuato un sostituto provvisorio per Soleminis e Serdiana ma ha deciso, in corso d’opera, di modificare la manifestazione di interesse escludendo Soleminis. Così si crea un disequilibrio nell’erogazione di un servizio primario».

Nessun atto discriminatorio replica la Asl : «La dottoressa Francesca Ferrante, unica ad accettare l’incarico, ha deciso di aprire un solo l’ambulatorio a Serdiana – precisa la direzione sanitaria – se dovesse cambiare idea l’Asl è pronta ad individuare una sede operativa».

Per il momento i pazienti di Soleminis dovranno dunque rassegnarsi a recarsi a Serdiana per la prescrizione dei medicinali. «Una situazione di disagio ingestibile» secondo il sindaco «che di fatto sottrae a Soleminis il suo unico medico di base».

Tagli ai fondi

Disagi anche a Serdiana per il taglio delle risorse della legge 162 destinate all’assistenza domiciliare delle persone non autosufficienti: «Diverse famiglie con disabili gravi segnalano di aver ricevuto, a partire da giugno, importi significativamente inferiori». Si parla di tagli che arrivano fino a 400 euro al mese con comprensibili difficoltà per i nuclei familiari a basso reddito. Alcuni disabili necessitano di un’assistenza 24 ore su 24 e le risorse non sono più sufficienti». Da qui l’appello del sindaco Maurizio Cuccu alla Regione: «Ho immediatamente segnalato la questione al direttore generale dell’Assessorato alla Sanità. Chiedo uno sforzo comune a livello regionale affinché si predispongano gli atti per trasferire ai comuni le risorse necessarie a soddisfare il fabbisogno delle famiglie».

Il poliambulatorio

Nel Parteolla i problemi riguardano anche le prestazioni specialistiche erogate nel poliambulatorio di Dolianova e progressivamente ridotte dopo la pandemia. Nella struttura di Piazza Europa mancano da tempo oculisti, dermatologi, odontoiatri e cardiologi. Presenti un allergologo, un fisiatra e un ortopedico mentre gli otorini sono passati da tre a uno. Un presidio sanitario di fondamentale importanza per tutto il territorio a cui fanno riferimento circa 20mila abitanti. Per lo stabile, risalente agli anni ’60 e oggi fatiscente, nel 2019 è stato approvato un progetto di restyling inserito all’interno del programma della Regione per l’ammodernamento dell’edilizia sanitaria. Opera per la quale l’assessorato alla Sanità ha stanziato 695mila euro. A luglio del 2021, durante un incontro tra amministratori locali e l’ex assessore alla Salute Mario Nieddu, era stato annunciato l’inizio dei lavori per i primi mesi del 2023 ma del cantiere finora non si è vista nemmeno l’ombra.

