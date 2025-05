«Sanità pubblica in crisi La regionalizzazione ha creato più disparità» 

A Cagliari, pochi giorni fa, Rosy Bindi ha parlato davanti al tabellone che (nello spazio della mostra su Enrico Berlinguer) riassume le grandi riforme degli anni ’70: dallo statuto dei lavoratori al diritto di famiglia, un elenco incredibile di leggi che hanno cambiato l’Italia. Una di quelle, la creazione del servizio sanitario nazionale, secondo l’ex ministra della Sanità rischia oggi di essere cancellata: «Siamo a un bivio», avverte Bindi, «se non prendiamo decisioni forti il sistema rischia una mutazione genetica definitiva».

Per molte prestazioni, ormai, si dà per scontato di non poter contare sulla sanità pubblica. Come siamo arrivati a questo?

«Col definanziamento della sanità, in atto da troppi anni, con l’eccezione della pandemia. Giorgia Meloni dice che non ci sono stati mai così tanti soldi per il settore, ma i dati dicono che, rispetto al Pil, non sono mai stati così pochi».

Eppure si spende molto.

«Questo è l’altro nodo: senza programmazione, manca un incontro virtuoso tra domanda e offerta di salute. Per esempio, i medici ci sono, ma distribuiti male tra le varie specializzazioni. L’ultimo vero piano sanitario è quello che feci io negli anni ’90. Col 40% di italiani in qualche stato di cronicità, dovremmo adeguare l’offerta sanitaria».

La regionalizzazione del sistema sanitario ha fallito?

«Non si può tornare indietro, però non ha ridotto le disuguaglianze tra i territori, che anzi sono aumentate. La competenza regionale non può cancellare l’onere dello Stato di garantire i livelli essenziali di assistenza. Ma i commissariamenti delle Regioni riguardano sempre i bilanci, mai la qualità dei servizi. Altro che autonomia differenziata, il Paese ha bisogno di recuperare uniformità tra i territori».

Lei firma l’appello di varie associazioni sul rilancio della sanità pubblica, che critica l’idea del “secondo pilastro” privato del sistema.

«Sì, certo. Se chi paga già le tasse deve farsi poi un’assicurazione per curarsi, è chiaro che non siamo più uguali di fronte al diritto alla salute. C’è chi può pagare e chi no. E così già oggi 4-5 milioni di italiani rinunciano alle cure, soprattutto donne e anziani».

Ma è sostenibile un servizio pubblico uguale per tutti?

«Questa teoria dell’insostenibilità non è vera. I sistemi misti costano di più: ogni euro in meno sul finanziamento pubblico ne comporta almeno 10 in più di spesa privata a carico delle famiglie. È chiaro che se definanzi la sanità pubblica poi aumenta il profitto delle strutture private, che infatti stanno diventando delle grandi holding. Ma è malsana l’idea che il pubblico garantisca solo alcuni servizi, e per il resto ciascuno provvede da sé».

Come si può ripartire?

«Ricominciando gradualmente ad aumentare il finanziamento della sanità pubblica; armonizzando i modelli organizzativi delle Regioni; rimotivando il personale, compresi gli infermieri, e investendo sulle retribuzioni».

Perché oggi non si riesce più a varare grandi riforme condivise come 50 anni fa?

«Quella stagione si basava sul dialogo tra le grandi culture politiche popolari che avevano scritto la Costituzione: pur nella contrapposizione tra partiti di governo e opposizione, il riferimento era l’attuazione del quadro unitario costituzionale. Dopo Tangentopoli invece si è riorganizzata in Italia una destra con forze politiche che non si riconoscono fino in fondo nella nostra Carta fondamentale. Berlusconi parlava di «Costituzione sovietica» per gli articoli sulla finalità sociale della proprietà privata e dell’impresa: ma quella è la dottrina sociale della Chiesa. E questo Governo ha presentato riforme (premierato, magistratura) che stravolgono la Costituzione».

Voterà per i referendum?

«Andrò e voterò cinque sì. Alcuni con più convinzione. Io ho vissuto male l’introduzione dei contratti a termine, della flessibilità sul lavoro».

Ma il Pacchetto Treu fu varato dal governo Prodi.

«Sì, appunto. Lo accettai perché la flessibilità doveva unirsi ad ammortizzatori sociali poi non compiutamente realizzati. Ma non ho votato il Jobs Act: ero in piazza con Cofferati quando Berlusconi voleva cancellare l’articolo 18. E per sostenere il governo Monti, con Bersani ponemmo la condizione di non toccarlo».

Com’è la salute del Pd?

«Si è risollevato, la scelta della segreteria Schlein di rimarcare l’identità di sinistra ha pagato. Ma ha davanti tre grandi fatiche: l’unità; la capacità, partendo da quell’identità, di parlare anche al mondo moderato; infine, tenere unita la coalizione. L’ultimo aspetto non dipende solo dal Pd, che anzi mostra a volte un impegno superiore a quello degli alleati».

Come si spiega il crescente disinteresse per la politica?

«Perché la politica resta chiusa nelle sue stanze. Serve più contatto col mondo, coi problemi concreti della gente per cui la democrazia è ormai un lusso. Se saremo capaci di farlo, recuperando parte dell’astensionismo, vedremo che in realtà la destra non è maggioritaria in questo Paese».

