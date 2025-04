Sanità, Psd’Az: «Basta chiusure e disagi» 

Prima la chiusura del Punto nascita, poi Cardiologia e Pediatria a mezzo servizio, ora il rischio che il servizio di Pronto soccorso venga soppresso per carenza di medici. La sezione del Partito Sardo d’Azione di Alghero “Tore Pintus” esprime forte preoccupazione per la grave crisi che attraversa la sanità algherese. «Non possiamo rimanere in silenzio di fronte a un progressivo smantellamento dei servizi essenziali, con il rischio concreto di una chiusura del Pronto soccorso dell’Ospedale civile», commenta il segretario cittadino Giuliano Tavera, ringraziando il presidente della Commissione consiliare alla Sanità, Christian Mulas, «per il suo impegno e la trasparenza nel rappresentare le istanze del territorio».

Alghero si appresta a inaugurare la sua stagione turistica «e non può essere lasciata senza un presidio di emergenza», incalza Tavera. «È urgente che la Regione assuma le proprie responsabilità e si impegni concretamente per invertire questa tendenza. Il nostro territorio non può più subire questa demolizione sistematica dei servizi sanitari. Non accetteremo passivamente che Alghero venga privata di un diritto fondamentale come quello alla salute». Intanto per mercoledì 30 aprile è stata indetta un’assemblea pubblica nei parcheggi del presidio sanitario.

