Sanità, prove di intesa sulla riforma 

La riorganizzazione della sanità e il commissariamento delle Asl hanno la priorità su tutto. Anche sulla Finanziaria. Alessandra Todde l’ha ribadito ancora una volta ieri, al vertice di maggioranza con Armando Bartolazzi, il presidente del Consiglio Piero Comandini, i capigruppo e i membri della sesta commissione. Per quasi due ore, l’esperto in legislazione dell’ufficio tecnico della presidente, Stefano Ferreli, ha illustrato il maxi emendamento con cui la Giunta intende correggere il ddl approvato ad agosto ma ritenuto insufficiente a raggiungere lo scopo. La novità è che subito dopo l’Epifania il testo sarà iscritto all’ordine del giorno del parlamentino guidato da Carla Fundoni (Pd). E si comincerà subito a discutere delle modifiche che, nelle intenzioni della Giunta, dovrebbero giustificare la rimozione degli attuali direttori generali delle aziende. Tra le altre: mission diverse per tutti gli ospedali, dipartimenti ad hoc per la prevenzione, la salute mentale e la riabilitazione, la rivisitazione di tutto l’apparato dell’emergenza-urgenza, la costituzione di un Ospedale dei bambini in seno all’Arnas Brotzu che potrà diventare Ircss (Istituto di ricovero a cura e carattere specifico) per la pediatria e le malattie rare. Ancora: l’attivazione della funzione di Medicina nucleare presso l’ospedale di Nuoro. Oltre a quanto già previsto nel ddl di agosto: il ritorno del Microcitemico nell’orbita del Brotzu, e dell’ospedale di Alghero sotto l’influenza della Asl di Sassari.

I tempi

Dopo un ciclo di audizioni a tutti i portatori di interesse, la riforma «funzionale» potrà prendere la strada dell’Aula. Sui tempi – fondamentali considerato che la manovra sta slittando per lasciare spazio alla sanità – c’è una qualche incertezza. «Non vogliamo lasciare certo la Regione in esercizio provvisorio per sempre», ha spiegato la governatrice dopo il vertice, «però in questo momento non c'è proprio discussione, visti anche gli ultimi dati che ci vedono come la prima regione d'Italia in termini di persone che rinunciano alle cure». E se in Aula si va avanti troppo per le lunghe? Di certo la minoranza non farà sconti. «Il tema della sanità sarà una spinta per chiudere il prima possibile e portare subito dopo la Finanziaria in Aula», è il pensiero di Todde, «e rappresenta anche un richiamo alla responsabilità di tutti i consiglieri regionali». Per Giuseppe Frau (Uniti con Todde), «la maggioranza in maniera compatta e unitaria ha deciso che la sanità è il tema prioritario dell'agenda politica alla ripresa di gennaio. Di fronte a dati allarmanti, occorre intervenire immediatamente con un disegno di legge e con azioni mirate su liste d'attesa, sanità territoriale e ospedaliera per restituire ai sardi il diritto alla salute pesantemente messo in discussione». Un po’ più cauto Francesco Agus (Progressisti): «Ho visto il testo solo oggi, lo valuteremo in commissione con serietà e serenità». L’importante, ha aggiunto, «è coinvolgere in questo ragionamento le diverse anime della società sarda e in particolare gli operatori della sanità, i pazienti, ma anche tutte le parti politiche compresa l’opposizione». Roberto Deriu (Pd) ha chiarito invece che il gruppo attenderà gli indirizzi che arriveranno a breve dalla direzione del partito.

La seduta di Giunta

Tanta sanità anche nelle delibere approvate ieri dalla Giunta. Tra le altre cose, è arrivato il via libera al finanziamento da quasi 59 milioni da destinare a Comuni e Asl per persone affette da particolari patologie, a valere sul Fondo regionale per la non autosufficienza.

