Sanità, prove d’accordo per il via libera giovedì 

Il via libera del disegno di legge per commissariare le aziende sanitarie è atteso per giovedì prossimo. Maggioranza e opposizione si sarebbero accordate per evitare ulteriori ritardi sulla manovra finanziaria. Probabilmente sarà la stessa governatrice Alessandra Todde a intervenire in Aula prima del voto finale. Onere che in genere spetta all’assessore che ha proposto il provvedimento, in questo caso Armando Bartolazzi. Nello stesso tempo, secondo quanto filtra da fonti vicine alla Giunta, la presidente della Regione non vorrebbe nemmeno “rubare” la scena al responsabile della Sanità. Ad ogni modo, il fatto che sia Todde a metterci la faccia si presta ad almeno due interpretazioni. Da una parte, la presidente vorrebbe evitare in ogni modo qualsiasi gaffe. Dall’altra, è proprio lei ad aver insistito con forza, contro tutto e tutti, a portare tra i banchi del Consiglio la riformina che punta alla sostituzione dei direttori generali. Il Pd ha deciso di non metterle i bastoni tra le ruote, a condizione che però sia la presidente stessa ad assumersi la responsabilità di un intervento che, nelle audizioni in sesta commissione, i portatori di interesse (quasi nessuno escluso) hanno criticato in modo anche severo. Martedì si ritorna in Aula. In tre giorni dovrebbero essere discussi e approvati tredici articoli con relativi emendamenti. Ci sono tutti quelli della Giunta per l’istituzione di un Irccs (Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico) al Brotzu, un dipartimento di prevenzione, centri per le dipendenze e la salute mentale. Ammissibili solo nella misura in cui non comportino impegni di spesa. (ro. mu.)

