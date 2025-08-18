Sanità, protesta l’Ugl: «Esclusi dal piano di rilancio» 

L’esclusione di alcuni sindacati dalla firma del protocollo d'intesa per rilanciare il sistema sanitario regionale - siglato nelle scorse settimane tra la Regione e Cgil, Cisl e Uil – continua ad alimentare le polemiche. Ora è l’Ugl ad attaccare: «Non nascondiamo la nostra sorpresa e il forte disappunto nel prendere atto che le dichiarazioni di inizio mandato della presidente Todde, riguardo il “pieno e fattivo coinvolgimento” di tutte le parti sociali nei processi decisionali sulle questioni cruciali dell’amministrazione, fossero solo parole al vento», si legge in un comunicato della segreteria regionale del sindacato.

La posizione

«Nei fatti questa amministrazione, tranne alcuni assessorati più attenti e sensibili nel comprendere l’importanza di unire gli sforzi, ha deciso deliberatamente e riteniamo in modo scellerato di tenere fuori da questa intesa la nostra organizzazione sindacale che, oltre a rappresentare migliaia di lavoratori, in ogni settore produttivo e territorio della nostra isola, per prima, già in campagna elettorale, ha posto come prioritario e non più rinviabile il tema della riforma del Servizio sanitario regionale. Quanto sopra è ancora più sorprendente se pensiamo alle dichiarazioni della presidente che ha sempre affermato, per principio politico ed anche di programma della sua amministrazione, di voler coinvolgere collegialmente tutti i soggetti coinvolti nelle decisioni cruciali che riguardano ogni cittadino sardo».

La segreteria regionale dell’Ugl avverte: «Noi abbiamo pieno titolo di partecipare a tali processi e decisioni, sia per rappresentatività sui vari territori, sia per legittimità istituzionale, essendo sindacato confederale».

La richiesta

Ecco perché il sindacato ora auspica «un’approfondita riflessione da parte della presidente che sfoci nella convocazione di un tavolo “autenticamente” unitario ed inclusivo che dia voce e rappresentanza ad ogni cittadino sardo, senza distinzioni di colore ed appartenenza».

