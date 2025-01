Sanità privata ma a prezzi popolari 

Visite specialistiche a tariffe agevolate per coprire i buchi della sanità pubblica. A Calasetta, il coordinamento locale di “Cittadinanzattiva” sta lavorando ad un accordo che consenta ai cittadini di poter accedere alle visite a prezzi popolari. Ha già travato la disponibilità di alcuni professionisti, d’altronde, a mali estremi è obbligatorio correre ai ripari.

Le disponibilità

«Abbiamo colto l’occasione di parlare con alcuni professionisti - ha detto Gianfranco Colasanti, coordinatore dell’organizzazione che rappresenta cittadini e malati - che ci hanno fornito la loro disponibilità. Ora, attraverso un sondaggio, stiamo interpellando i nostri iscritti, circa 150 persone, per verificare anche da parte loro la disponibilità ad usufruire del servizio». Il servizio pubblico di medicina offre 2 medici un solo giorno la settimana. Da queste parti nessuno dimentica la denuncia fatta al sistema sanitario che si era chiusa con le spese a carico dei cittadini che si erano lamentati. «Abbiamo la disponibilità del Comune per i locali dell’ambulatorio comunale - dice Colasanti - d’altronde, che siamo sotto una situazione critica non lo si scopre adesso. È nostro dovere far fronte all’emergenza». I prezzi per le visite vanno dai 30 euro per l’endocrinologo a 55 euro per il cardiologo con ecografia e poi ancora diversi specialisti, tutti contenuti tra i 30 e i 50 euro. «Una volta avviato il servizio - dice Gianfranco Colasanti - si può pensare anche ad allargare ai cittadini degli altri Comuni vicini. Anche a Sant’Antioco Cittadinanzattiva conta 300 iscritti. Ad oggi, per i casi particolari, tanti calasettani, soprattutto anziani, sono costretti a prendere il traghetto e andare a Carloforte, dove fa ambulatorio lo stesso medico che viene da noi un giorno alla settimana».

Il Comune

Un progetto fortemente sostenuto dall’amministrazione comunale che ha deciso di mettere a disposizione i locali dell’ambulatorio pubblico. Il sindaco Antonello Puggioni però, fa chiarezza. «Purtroppo i medici a Calasetta fanno servizio solo un giorno alla settimana - spiega - questo servizio, a pagamento, seppur contenuto, non va a sostituire il servizio pubblico ma offre un ulteriore possibilità ai nostri concittadini di poter usufruire della medicina specialistica senza dover andare in altre località, pertanto, più facilmente raggiungibile e accessibile per chiunque. Quella di “Cittadinanzattiva” è una bellissima iniziativa perché evita soprattutto ai nostri anziani di spostarsi».

