Sanità privata, Bartolazzi assicura: «I soldi arriveranno»  

Il grido d’allarme lanciato nei giorni scorsi e messo anche nero su bianco dalle strutture sanitarie private (convenzionate) potrebbe essere rientrato. Almeno in parte. «Nessun allarme sulle coperture delle prestazioni della specialistica ambulatoriale in regime privato nell’Isola», assicura in una nota l’assessore regionale alla Sanità Armando Bartolazzi, quarantotto ore dopo l’sos lanciato da strutture e laboratori accreditati sardi che hanno già iniziato a cancellare gli appuntamenti presi e a rinviare al 2026 le nuove richieste. Si protesta nel privato e si fa altrettanto nel pubblico, con la questione della ristrutturazione della sale operatorie del Businco che continua a far discutere.

Sono i numeri, anzi, gli euro, a far salire la tensione e a innescare le proteste dei privati, riuniti in quattro sigle (Confapi, Mednet, Sapmi e FederLab) che nei giorni scorsi hanno incaricato un legale di scrivere a Bartolazzi. Tra le varie rimostranze quelle legate ai minori budget erogati e già esauriti, che «non consentono più di procedere con visite ed esami». E poi ancora numeri: a fronte di un fabbisogno stimato in 72,4 milioni per il 2024, ne sono stati assegnati otto in meno. «Le strutture private sono attrezzate per erogare volumi di prestazioni ben superiori al fabbisogno, che la Regione è legittimata a finanziare con proprie risorse», sottolinea il legale.

La Giunta

La replica del numero uno della Sanità: «I tetti di spesa in sanità non valgono per la Sardegna, che dal 2006 autofinanzia la propria spesa sanitaria. A partire dalla Finanziaria 2025, il tetto a copertura delle prestazioni erogate nell’Isola potrà essere modulato in coerenza con il fabbisogno rilevato, anche per quanto concerne il privato», si legge nella nota della Regione. «Per quanto attiene le risorse recentemente stanziate a copertura della riduzione delle liste d’attesa, si rammenta che lo stanziamento riferito al 2024 verrà contabilizzato dalle strutture entro i termini dell’annualità corrente attraverso le erogazioni previste da Ares, dando la possibilità di incidere sin dall’immediato sulla capacità di programmazione ordinaria e straordinaria». Chiarimenti che potrebbero far tornare il sereno tra gli operatori del privato.

La vertenza

Intanto resta aperta la vertenza tra sindacati e Arnas Brotzu sulla ristrutturazione delle sale operatorie del Businco. Concluso con un nulla di fatto il tavolo con i vertici aziendali, i sindacati medici - Anaao Assomed, Cimo, Aaroi Emac, Fesmed, Fassid, Fp Cgil, Fed Cisl Medici e Fvm - si sono appellati alla Regione per modificare il piano che prevede il trasloco della Chirurgia toracica al già sovraccaricato Brotzu. Ipotesi alla quale si oppone con fermezza Alessandro Murenu, rsappresentante Cimo del Businco. «Appare mal definibile l’intento del “riportare” una Struttura complessa di Chirurgia toracica al San Michele, laddove questa non è mai esistita. Si è calcolato il peso che l’attività della struttura complessa di Chirurgia ed Endoscopia interventistica toracica avrà sul San Michele? E l’impatto che questo trasferimento avrà sulla mobilità passiva dei pazienti? I vertici aziendali non hanno risposto».

