Sanità, prima pietra del materno-infantile 

Posata la prima pietra per il nuovo padiglione Materno Infantile. Ieri mattina in viale San Pietro l’avvio simbolico di un’opera per cui si investiranno 95 milioni di euro e che dovrà essere completata in poco meno di cinque anni. Un mattone “battezzato” dalla presenza di alcune tra le massime istituzioni isolane e locali, dall’assessore alla Sanità Armando Bartolazzi al presidente del consiglio regionale Piero Comandini fino al sindaco di Sassari Giuseppe Mascia e al direttore generale dell’Aou Antonio Lorenzo Spano. I lavori sono affidati al raggruppamento temporaneo d’impresa composto da Salc-Gemmo e Angius di Sassari, e sono partiti l’11 febbraio con la consegna dei lavori alla Salc. Dovranno realizzare anche 60 ambulatori e un edificio d’ingresso con zona accoglienza, sportelli per prenotazioni e casse ticket. Prevista poi la creazione di una strada principale in grado di collegare l’entrata descritta con le stecche e i reparti delle Malattie Infettive oltre a una serie di interventi collegati come, ad esempio, la realizzazione di una torre ascensori al Palazzo Clemente, l’ultimazione del blocco operatorio al primo sottopiano delle stecche e la costruzione di due tunnel sotto viale San Pietro. Costruzioni materiali frutto della sinergia tra l’Azienda e l’università che, insieme, intendono dare vita a nuovi spazi per la formazione clinica e la ricerca. (e.fl.)

