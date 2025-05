Sanità, pressing dell’opposizione 

Bocciatura senza appello. Il lavoro della giunta Todde sul fronte sanitario non piace alla minoranza che pungola la governatrice affinché non perda tempo e risolva una volta per tutte le grandi criticità dell’Isola

«Mentre la presidente Todde e la maggioranza di centrosinistra si riuniscono a Villa Devoto alla disperata ricerca del “metodo” per spartirsi le poltrone senza litigare, liste d’attesa, sanità territoriale, pronto soccorso e tanti altri problemi della sanità isolana attendono soluzioni concrete», ha detto Corrado Meloni, consigliere regionale di Fratelli d‘Italia. «A più di un anno dall’insediamento della Giunta regionale, è ancora tempo di proclami e di rimpallo delle responsabilità”.

Il consigliere rincara la dose sul vertice di maggioranza inconcludente di venerdì: «Oltre due ore senza prendere alcuna decisione. Se non ribadire le posizioni distanti all’interno di un “campo largo” ai ferri corti da tempo, con il Pd bistrattato dalla presidente Todde e i pentastellati che hanno fatto bottino pieno nelle nomine dei commissari delle Asl».

Tempo perso

Sulla stessa linea anche il collega di aula Alberto Urpi di Sardegna al Centro 20Venti. «La sanità sarda è da lungo tempo in affanno: le liste d’attesa continuano ad allungarsi, i reparti lavorano in condizioni critiche e l’accesso alle cure è sempre più difficile. I cittadini chiedono risposte, non ulteriori rinvii».

Urpi ne è convinto: «È importante chiarire che il CUP non è un problema, né un ostacolo. Dietro quella sigla ci sono persone che ogni giorno svolgono un lavoro prezioso, spesso supplendo con professionalità e impegno alle inefficienze del sistema. Hanno acquisito competenze e rappresentano un punto di riferimento per migliaia di cittadini. Mettere in discussione questo presidio, senza una reale soluzione sui problemi veri significa solo rinviare ancora la soluzione degli stessi».

Secondo Urpi «Quello che oggi manca è un piano, chiaro e ben definito. Ad oggi, infatti, dalla Giunta non è arrivata alcuna proposta concreta per affrontare l’emergenza delle liste d’attesa o per rafforzare i servizi».

