Sanità più vicina agli ogliastrini, a Tortolì apre la Cot 

Migliorare le cure e ridurre i tempi di attesa dei cittadini. Questi gli obiettivi della Cot (Centrale operativa territoriale), inaugurata ieri mattina nei locali del Poliambulatorio di Tortolì. La funzione principale è quella di fare da centrale di collegamento, da punto di connessione tra l’assistenza ospedaliera, quella territoriale e viceversa. La struttura è operativa 7 giorni su 7, 12 ore al giorno, grazie al lavoro di 6 infermieri, un coordinatore infermieristico e un impiegato amministrativo.

All'inaugurazione erano presenti i vertici dell’Asl Ogliastra: il direttore sanitario Francesco Logias, il direttore del distretto Sandro Rubiu e la direttrice dei servizi socio-sanitari Lorena Urrai. C'erano anche i sindaci Marcello Ladu, di Tortolì, Ivan Mameli, di Bari Sardo, Davide Burchi, di Lanusei, e il consigliere regionale Salvatore Corria

«La Cot servirà a dare un’adeguata assistenza ai pazienti in tempi brevi – spiega il direttore Sandro Rubiu – è il tramite per il quale avvengono tutti i setting assistenziali, che possono essere ospedalieri, territoriali, residenziali e domiciliari. In questa prima fase – prosegue – si è partiti con la gestione dei cambi di setting tra ospedale e domicilio. La Cot si occuperà del monitoraggio, del tracciamento e della registrazione dei passaggi che avvengono dal presidio ospedaliero al territorio, questo consentirà di snellire le procedure, utilizzando degli strumenti informatici avanzati che lasciano traccia di tutte le attività».

In un prossimo futuro funzionerà anche per attivare percorsi che consentiranno ai pazienti di passare da altri reparti dell’ospedale, oltre alla Medicina, alle cure territoriali. La Cot potrà poi effettuare il telemonitoraggio dei pazienti affetti da patologie croniche quali scompensi cardiaci e nefropatie. «Oggi - dice Lorena Urrai - si è avviato anche l’accordo di programma sulla non autosufficienza e disabilità che prevede l'attribuzione di incarichi libero-professionali a due psicologi e ad un’assistente sociale che opereranno per rafforzare la rete del sistema Pua - Uvt - Cot. Inoltre, permetterà l’apertura di un punto unico di accesso nella Casa della salute di Jerzu».

Nuoro cambia primario

Dopo una lunga carriera, che lo ha condotto fino ai vertici del centro trasfusionale dell’ospedale San Francesco, il primario Pierpaolo Bitti giunge al traguardo della pensione. Lo ha comunictao lui stesso lunga lettera, indirizzata a pazienti, colleghi e vertici dell’Asl 3: "Il primo pensiero va ai pazienti che nella gran parte seguo da anni, alcuni fin dalla nascita, ai quali sento di dire di non sentirsi abbandonati perché li lascio in ottime mani". A subentrare a Bitti, sarà Adriana Ibba, già da anni impegnata in un reparto, che vive forti carenze d'organico



RIPRODUZIONE RISERVATA