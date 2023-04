Sanità, piano di emergenza 

E il territorio che compiti avrà? Il progetto per la tanto attesa foresteria sembra ad una fase più avanzata. La Asl ha preso contatti con alcuni soggetti interessati e la sua realizzazione potrebbe essere un po’ più vicina. Sindaci, Gal, Unioni dei comuni, provincia si dovranno occupare, invece, di realizzare una Carta dei servizi, sul modello Trentino, da pubblicare nei siti istituzionali contenente tutto ciò che l’Ogliastra ha da offrire ai professionisti. L’appuntamento, intanto, è al 4 maggio per non perdere di vista gli obiettivi che Regione e territorio si sono dati.

Per quanto riguarda l’inserimento della Asl Ogliastra nella rete formativa (sono già in essere alcune convenzioni per Medicina e Anestesia) il progetto dovrebbe essere allargato a tutte le specialità possibili, con un iter più snello. Dei 19 punti guardia (con medico e infermiera e possibilità di teleconsulto) da realizzare in tutta l’Isola, uno è già previsto a Tortolì ma i sindaci hanno chiesto un ulteriore punto a Bari Sardo, così da ridurre il carico del Pronto soccorso nel periodo estivo (i punti guardia saranno attivi per mezza giornata dal 15 giugno al 15 settembre).

Dopo la chiusura della Ginecologia per mancanza di camici bianchi e un concorso andato deserto per il Nostra Signora della Mercede, la Asl ha già inviato la richiesta per un bando ad hoc ma ora Ares dovrà procedere alla pubblicazione. Ma Ginecologia non è l’unico nodo che l’assessore dovrà sciogliere. C’è anche Pediatria, con il punto nascite chiuso da oltre un anno. Per questo i sindaci hanno insistito perché si velocizzino le procedure del concorso, previsto ai primi di maggio, che stava andando un po’ a rilento.

Faranno gola quattro posti a tempo indeterminato banditi da Ares solo ed esclusivamente per la Ginecologia di Lanusei? E il progetto di una foresteria insieme a una carta dei servizi per mostrare ai medici cosa ha da offrire l’Ogliastra? Si vedrà. Intanto, l’incontro di ieri mattina tra l’assessore Carlo Doria, i sindaci del territorio e la direzione della Asl, è parso più operativo del precedente, con l’impegno di rivedersi il 4 maggio per monitorare la gestione dell’emergenza medici.

Nervi scoperti

I pareri

Il sindaco di Lanusei, Davide Burchi, commenta. «La cosa positiva è che ci siamo dati appuntamento al 4 maggio, per monitorare attentamente gli sviluppi ed evitare di perdere operatività. L'incontro è stato molto pratico perché la situazione dell’ospedale e del distretto non ci consente ulteriori ritardi». Cautamente ottimista il sindaco di Bari Sardo, Ivan Mameli: «Uniti abbiamo chiesto risposte concrete per una situazione che è ormai da tempo insostenibile. L'assessore ha fatto delle proposte precise sia per l’ospedale che per tutto il distretto sanitario. Mi piace essere cauto e attendere l'evoluzione del tutto».

