Sanità, Oristano è la cenerentola 

Non è una sorpresa ma alle amare certezze dei cittadini si aggiunge anche il report di “Italia Oggi Sette” sul Sistema salute che colloca Oristano al penultimo posto della classifica nazionale, 107esima posizione sulle 108 province italiane. Rispetto al 2022 perde due posizioni, ultima tra le sarde e avanti di una posizione rispetto alla cenerentola Gorizia.

Lo studio

L’analisi di “Italia Oggi” cataloga la distribuzione territoriale dei servizi, i posti letto e le apparecchiature mentre non considera altri aspetti riguardanti la sanità pubblica con le sue molte ombre e qualche timida luce, come le liste d’attesa e il numero dei pazienti costretti a recarsi nelle strutture regionali e extra regione, la cosiddetta mobilità passiva. «Purtroppo la situazione non migliora, i medici sono sempre meno ragion per cui le attese aumentano. I servizi sono ridotti all’osso, vedo buona volontà da parte della struttura aziendale locale che però non può far fronte alle debolezze del sistema- commenta Gisella Masala del Comitato per la difesa del diritto alla salute – La guardia medica funziona a scartamento molto ridotto, giusto per stare alle cronache più recenti. Tutto porta a pensare che la sanità sia sempre meno pubblica e più privata».

Il quadro

Ma è evidente che se il Sistema salute è scarso, la qualità complessiva non può essere sufficiente. Il settimanale milanese consegna alla valutazione dei responsabili della sanità pubblica regionale e aziendale una situazione al limite dell’allarme. Quanto a apparecchiature diagnostiche Oristano è talmente sottodimensionata da restare inchiodata alla penultima posizione nella classifica nazionale con la perdita di 20 posizioni. Ultima posizione per posti letto nel reparto di Oncologia per 1000 abitanti, dati del Ministero salute/Istat del 2021. Qualcosa nel 2023 è migliorata, i tempi di attesa sono diminuiti, ma siamo ancora lontani. Apparecchiature per immagini 0,70 per 1000 abitanti: quart’ultima posizione. Tomografi assiali computerizzati 2,10 per 1000 abitanti, 93 posizione rispetto alla 43esima del 2022. In un anno Oristano raddoppia, in negativo, il dato dell’anno scorso. Peggio non poteva andare. La Asl recupera invece posizioni nei posti letto in Ostetricia e Ginecologia. Su 1000 abitanti è di 22,96 che consente la scalata dalla 44esima posizione alla 36esima. Meno bene i posti letto in Cardiologia dati per 15 su 1000 abitanti che relega Oristano al 75esimo posto, lontanissimo dal nono del 2022. Per quanto riguarda invece i posti letto in terapia intensiva guadagna 65 posizioni, passa dall’ultima casella del 2022 alla 41esima di quest’anno. I posti letto sono 16,40 per 1000 abitanti.

I commenti

«Si è fatto qualche passo in avanti ma la situazione resta critica. Questo è dimostrato non solo dalle classifiche che riportano dati parziali ma emerge dalle lamentele di chi non trova risposte in tempi ragionevoli da parte della sanità pubblica – osserva il sindaco Massimiliano Sanna – La Regione deve dedicare maggiori attenzioni ai territori, la Sardegna non è solo Cagliari e Sassari».