«Sanità oristanese sempre più malata» 

C’è chi dirige la prima azienda in Provincia per buste paga e la più importante per i servizi pubblici e c’è chi rappresenta una parte dei lavoratori di quell’azienda e di riflesso tutta la popolazione che chiede visite e cure che dovrebbero essere garantite. Giampiero Sulis è il segretario provinciale del sindacato Cimo e i problemi dell’Asl 5 li conosce perfettamente perché è uno dei 1.593 dipendenti in prima linea: radiologo al San Martino. «Vorrei puntualizzare un aspetto».

Prego.

«Nell’ultimo Dup ci sono aspetti oggettivi: l'invecchiamento sempre più marcato della popolazione e la richiesta di cure che di conseguenza è cambiata. Di fronte a questo è uguale la struttura delle risposte. E proprio perché l’Asl 5 è l’azienda pubblica più importante resto perplesso quando vedo alcuni esponenti politici che non se ne occupano. È preoccupante constatare che la società cambia ma la struttura sanitaria è rimasta la stessa: ospedali, poliambulatori, medici territoriali. Con lacune ovunque».

La motivazione è: ci sono pochi medici.

«No, i medici sono pochi e quei pochi mal distribuiti sul territorio regionale. Un esempio: nell’ospedale di San Gavino il pronto soccorso chiude dopo le 14 ma ha un reparto di Medicina con 11 sanitari contro i sei del San Martino, Radiologia 13 e da noi 7. Perchè queste differenze? La verità è che la politica oristanese è debole».

Ma non può essere solo colpa dei politici.

«In larga parte sì. La direzione aziendale deve risolvere le indubbie criticità che ci sono e le deve far sapere e invece non si dice. Ma le criticità vanno segnalate per essere risolte. Si continua a ripetere che durante il Covid il San Martino non ha mai chiuso, ma la qualità dei servizi qual è? Si continuano a coprire piante organiche con consulenti e poi le Riserve regionali aggiuntive, incentivi dati alle zone periferiche, vengono erogati in minima parte a distanza di anni».

Fronte ospedali: quello di Ghilarza è ancora tale?

«No, non lo è da un pezzo. Oggi esiste la Continuità di emergenza territoriale con medici della società esterna Mts che si occupano solo di codici bianchi e verdi. Il Delogu è fuori dalla rete Areus, le ambulanze lì non possono essere indirizzate per cui si mandano a Oristano. Manca un anestesista, manca la Medicina e ci sono solo pazienti a bassa intensità di cure. Infine, la radiologia funziona dalle 8 alle 14».

Una struttura che sino a pochi anni fa…

«Ospitava reparti: Chirurgia e Medicina avevano una ventina di posti letto».

“Mastino” di Bosa.

«Pronto soccorso in sofferenza: le 12 ore diurne sono gestite dalla società di medici in affitto e quindi codici bianchi e verdi. I rossi vengono gestiti a chiamata dagli specialisti. Medicina oggi ha 5 medici in organico e gestiscono 20 pazienti a intensità bassa-intermedia ma hanno problemi legati alla rete d'ossigeno e all’assenza di specialisti».

Altro?

«No, Chirurgia è chiusa come reparto e i cinque chirurghi fanno attività ambulatoriali e coprono le notti in pronto soccorso. Radiologia è monca perché stanno lavorando per la sostituzione della Tac, e c'è un laboratorio ma solo la mattina. Stanno cercando di far riprendere una minima attività chirurgica e poi fanno qualcosa in day hospital però prima facevano interventi chirurgici visto che c’erano sempre 3/4 anestesisti. Oggi invece uno solo e prossimo alla pensione e mi chiedo: cosa vogliono fare? Un ospedale senza anestesista non può funzionare quindi come si terrà aperto?».

Anche l’ospedale di Bosa è a rischio?

«Assolutamente sì. E che fanno i politici locali e regionali oristanesi?».

Infine il San Martino.

«Anche questo ospedale è prossimo al ridimensionamento: la storia di Ghilarza e Bosa deve insegnare qualcosa. Non basta vedere fisicamente un ospedale per dire che esiste. Il San Martino sta avendo una riduzione degli organici e dell'offerta. Eppure essendo l'ospedale di riferimento provinciale, Dea di primo livello, deve avere caratteristiche precise. Oggi Cardiologia è un reparto che ha ripreso un discreto numero di accessi con 14 medici ma non si sono ancora raggiunti gli standard di anni fa: l’emodinamica non è attiva h24 e non lavora il fine settimana. Peraltro ha solo una decina di posti letto, pochi per essere l'unica Cardiologia per 160.000 abitanti».

Finito?

«Oncologia, quando è arrivato il direttore era in sofferenza con 4 medici, oggi sono 9 e il servizio è migliorato. Poi, certo, io dico che sono fondamentali i posti letto che invece purtroppo ancora non ci sono. Tanto per essere chiari, in Radiologia facciamo almeno il 70% di oncologici, quindi il problema posti letto c’è. E per sopperire a questa mancanza interviene Medicina».

Cioé?

«Prima Medicina aveva 80 posti letto per 14 medici, oggi sono 30 per sei medici. Prima il letto per i malati oncologici si trovava, oggi ci sono molte difficoltà. Per non parlare di anestesia-rianimazione: negli ultimi 5 anni l’organico è dimezzato. I rianimatori erano 23/24, oggi undici. Sì, ci sono consulenti che garantiscono 6 ore di sala un giorno 6 ore un altro ma la programmazione dove sta?».

Pronto soccorso in tilt?

«Sì, con solo 6 medici più quelli di Mts. Arriviamo alla Radiologia, l'unica attiva h24 di tutta la provincia in cui lavorano 7 medici, ma solo quattro fanno h24. Tanto per capire, ci sono le liste chiuse agli esterni di Tac e risonanza da 4 anni: dove vanno i pazienti? Nel convenzionato, sino a quando c’è posto. Non basta, in Pneumologia l’unico specialista andrà a Cagliari quindi non ce ne saranno più. E che succede in una provincia con il più alto numero di asbesto, di ex esposti all’amianto?».

Ma Oristano in cosa eccelle?

«Abbiamo da qualche anno la Neuroriabilitazione, unica in Sardegna, per malati di alta intensità. Ma anche lì manca personale. E concludo con le malattie croniche».

Malattie croniche?

«Oristano ha sempre avuto enormi difficoltà sul fonte delle malattie croniche dove rientra ad esempio la sclerosi multipla. In una provincia che ha la maggiore incidenza in Sardegna non esiste un centro che offra prestazioni. Questo vuol dire scarsa volontà e scarsa prospettiva politica. Dobbiamo chiedere specialisti, dobbiamo pretendere servizi che per legge ci competono».

RIPRODUZIONE RISERVATA