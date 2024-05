Sanità, ora Bartolazzi diventa un caso: bufera nel Campo largo 

La tirata d’orecchi, per usare le parole dell’opposizione, c’è stata. In commissione Sanità c’era anche l’assessore Armando Bartolazzi e per lui l’accoglienza non è stata accompagnata da applausi scroscianti. «La riunione era già stata programmata, audiremo in commissione l’assessore Bartolazzi martedì prossimo alle 16», ha chiarito la presidente Carla Fundoni (Pd). Ma è chiaro che il Campo largo – prima di abbassare il volume sulle polemiche divampate a inizio settimana tra Bartolazzi, i sindacati e l’Ordine dei medici – abbia deciso di marcare il territorio e di ricordare, a porte chiuse, quali sono le idee credibili da spendere per agevolare la vita di chi ha necessità di cure.

La commissione

Ospedali, Microcitemico, medicina generale e tutto ciò che ruota attorno al malfunzionamento della Sanità nell’Isola, a cominciare dalle liste d’attesa, sono il riassunto dei temi rinfrescati all’esponente della Giunta Todde in quota al M5S. Con toni pacati, ma decisi, il progressista Francesco Agus ha ricordato lo stato dell’arte: «C’è stato un confronto franco e costruttivo», ha spiegato. «Serve un metodo in maggioranza e non può che essere quello della condivisione. Tra Consiglio e Giunta ma anche tra le forze coinvolte nell’erogazione di servizi sociosanitari: ordini professionali, sindacati, enti locali, associazioni di pazienti, erogatori pubblici e privati». E ancora: «Chi ha governato prima di noi ha lasciato macerie: penso alle liste d’attesa, ai reparti chiusi o con tassi di riempimento abnormi, alla crisi dei pronto soccorso, alla medicina territoriale massacrata, al Microcitemico abbandonato a se stesso. Su questi temi non c’è un minuto da perdere».

L’appello

Un invito alla collaborazione tra le parti è arrivato dalla presidente della commissione Fundoni: «A prescindere da quel che è accaduto negli ultimi due giorni, ho ritenuto opportuno che in commissione ci fosse anche lui, per relazionarci anche in base a quello che è stato il suo sentire nell’ultimo mese e fare il punto della situazione in vista dell’audizione di martedì. È stata una riunione dai toni cordiali e, pur consapevoli dei problemi che ci sono stati, siamo convinti che tutto sia recuperabile». Lo stesso sembra voler affermare il M5S, partito che esprime l’assessore, con Michele Ciusa: «Il confronto è servito per organizzare il lavoro tra Giunta e Consiglio sulla Sanità», ha argomentato il capogruppo pentastellato. «Ho apprezzato le proposte di Bartolazzi che è pronto a dare risposte alle emergenze i cui effetti saranno apprezzati anche nel lungo periodo».

Il centrodestra

L’opposizione, con Fausto Piga (FdI), ha definito quella della maggioranza a Bartolazzi «una doverosa tiratina d’orecchi». E poi: «Ciò che preoccupa sono i toni e gli atteggiamenti poco istituzionali assunti dall'assessore contro sindacati e Ordine dei medici, rei di aver osato criticare le idee fantasiose e irrealizzabili di Bartolazzi per la Sanità», ha spiegato. «Episodi che evidentemente non hanno lasciato indifferente la maggioranza, tant'è che si è svolto un faccia a faccia con l'assessore alla Sanità: vista la tempestività, un richiamo all'ordine doveroso. Ed è proprio per questo che abbiamo chiesto di audire subito in commissione Bartolazzi: pretendiamo di capire cosa vuole fare, di diverso e meglio del centrodestra, per una sanità migliore. Ora però basta polemiche, basta proposte roboanti e irrealizzabili, basta fare i fenomeni con i social: venga in commissione e confrontiamoci sui problemi, ma soprattutto sulle soluzioni». Intanto Ugo Cappellacci, presidente della commissione Affari sociali e Salute della Camera, interviene sulle dichiarazioni di Bartolazzi riguardo a medici di famiglia e specializzandi. «Un atteggiamento che brilla per approssimazione. Lascia basiti la semplicità con cui ammette che prima immagina soluzioni di fantasia e dopo le studia. Di solito le idee dovrebbero arrivare da un’attenta e rigorosa ricognizione e poi diventare proposta politica. Altrimenti non possono essere neppure definite chiacchiere da bar dello sport per rispetto dello sport».

RIPRODUZIONE RISERVATA