Sanità, opposizione contro Doria 

È il giorno della mozione di sfiducia contro Carlo Doria, assessore alla Sanità. L’opposizione l’aveva presentata settimane fa, contestualmente alla mozione contro il presidente della Regione Christian Solinas poi respinta dall’Aula. In realtà, quella contro l’esponente della Giunta è una mozione di censura, considerato che gli assessori non possono essere sfiduciati dal Consiglio regionale. All’origine del documento, un incontro convocato dall’assessore con i dg dell’Aou e della Asl e con i consiglieri regionali del nord-ovest, ma solo di maggioranza, perché - avrebbe dichiarato Doria secondo quanto riportato nella mozione – «a quelli di opposizione do la frittata già preparata, perché altrimenti mi mettono i bastoni tra le ruote. La mia amica Desirè (Manca ndr.) che non trova occasione per sparlare in giro. Quindi non ho necessità di averla, né lei, né altri». Motivando la censura, i gruppi di minoranza sostengono che «la scelta deliberata e dichiarata di escludere dall’incontro i rappresentanti dell’opposizione rimarca un intollerabile dispregio del ruolo dei consiglieri regionali di minoranza, evitando un confronto libero sulla sanità sarda che è sempre più allo sbando». Oltretutto, «l’assessore non è un rappresentante del popolo sardo eletto dai cittadini, ma è un tecnico nominato dal presidente della Regione, e non può arrogarsi il diritto di non convocare a nessuna riunione chi democraticamente è stato eletto». L’appuntamento in Consiglio regionale è oggi alle 16. All’ordine del giorno, anche una mozione contro la diffusione del cibo sintetico e del sistema di etichettatura Nutriscore. I lavori dell’aula proseguiranno anche domani.

Le commissioni

La seduta del Consiglio sarà preceduta in mattinata dalle riunioni delle commissioni Sanità e Lavoro. La prima, convocata per le 10, esprimerà il parere sugli emendamenti di competenza al Collegato alla manovra finanziaria. All’ordine del giorno anche le modifiche alla legge regionale sulla fibromialgia. Anche la seconda si occuperà degli emendamenti al Collegato. Previste le audizione degli assessori alla Pubblica Istruzione e al Lavoro Andrea Biancareddu e Ada Lai. Dopodomani alle 16 si riunirà invece la commissione Urbanistica per l’esame del Testo Unificato in materia di edilizia residenziale pubblica e della proposta di legge per il coinvolgimento dei cacciatori nelle attività di prevenzione, nell’ambito della campagna antincendio.

