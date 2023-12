Sanità, nuova mobilitazione 

Il gruppo “Allerta Barbagia” scrive una lettera aperta con richiesta di intervento al ministro della Salute Orazio Schillaci. «Chiediamo provvedimenti immediati e che prendano consapevolezza della gravissima situazione clinico-sanitaria, che investe la Barbagia Mandrolisai, il Nuorese e la Sardegna», sottolinea. Nella lettera si fa riferimento all’assistenza ospedaliera, a quella territoriale e ai servizi di prevenzione. «Il Distretto sanitario e l’ospedale San Camillo di Sorgono si trovano in zona svantaggiata e dovrebbero dare tutti i servizi che la legge prevede a circa 15 paesi, invece i servizi erogati sono ridotti all’osso. Al San Francesco e allo Zonchello di Nuoro c’è carenza d’organico in quasi tutti i reparti; quello che dovrebbe essere il pilastro della nostra provincia si è trasformato in una rete e i pazienti girano in tutta la Sardegna», sostiene il comitato. «Chiediamo provvedimenti affinché vengano ripristinati i servizi nel nostro ospedale di montagna, nel San Francesco, allo Zonchello e in tutta l’Isola».

Le criticità

Partendo dal 118, le ambulanze, spesso prive di medico a bordo (ne sono presenti solo 3), non riuscirebbero a coprire tutte le chiamate, pur essendo il servizio integrato dalle cooperative zonali. Al San Camillo in Pronto soccorso il neo primario, vincitore di concorso al San Martino di Oristano, a breve lascerà il reparto, in cui resteranno un medico Asl e quelli interinali. In Medicina 10 posti letto e 4 medici (dovrebbero essere almeno 7). Rassicurante il quadro della week surgery con l’interventistica dal lunedì al giovedì. La Radiologia, con un medico strutturato e un gettonista, ha criticità nei turni festivi con l’impossibilità di refertare gli esami in loco. Se i lavori del nuovo reparto della chirurgia breve procedono spediti c’è chi si chiede se seguiranno assunzioni. «È rimasto ben poco rispetto a quello che era solo pochi anni fa - spiega Manuel Tanda, responsabile Cisl medici Nuoro - la missione di un ospedale di sede disagiata dev’essere quella di trattare le patologie urgenti. Se il San Camillo viene ridotto a operare come lungodegenza il rischio è che il paziente grave possa non essere valutato da un medico ma solo da una guardia medica». Sui servizi distrettuali criticità nell’assistenza pediatrica con l’ultimo specialista prossimo al trasferimento insieme all’endrocrinologo. In affanno il Centro di salute mentale, con una sola psichiatra per centinaia di pazienti. Attesa la riapertura del centro diurno di Tonara. Mercoledì conferenza dei sindaci e il 22 nuova marcia del “comitato Sos Barbagia Mandrolisai” dal bivio di Austis fino all’ospedale.

