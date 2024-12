Sanità, non convince la riforma della Giunta Domani un vertice 

Neanche l’ultima proposta della Giunta per riorganizzare la sanità sarda sembra convincere appieno le forze di maggioranza. La riforma «funzionale» di cui ha parlato prima di Natale la governatrice Alessandra Todde, è in pratica un maxi emendamento che verrà presentato direttamente in sesta commissione quando comincerà l’iter del disegno di legge di riordino già approvato dalla Giunta ad agosto. Un testo rimasto nel congelatore per quattro mesi, soprattutto perché un po’ tutti nel Campo largo hanno sempre pensato che fosse inadeguato a raggiungere l’obiettivo dei commissariamenti delle aziende sanitarie. Nel frattempo, aree idonee permettendo, la presidente e l’assessore alla Sanità Armando Bartolazzi hanno lavorato su una serie di modifiche, il maxi emendamento appunto, che saranno illustrate domani in un vertice di maggioranza. Il piano per rimettere in piedi il sistema della salute può essere riassunto in quattro punti: mission specifiche per tutti gli ospedali; il mondo dell’emergenza-urgenza da rivedere; più attenzione per prevenzione, salute mentale e riabilitazione; il reinvestimento sui bambini, magari con la previsione di un ospedale pediatrico in seno all’Arnas Brotzu.

Il nodo

E tuttavia, è l’opinione più diffusa nei partiti del centrosinistra, nemmeno questi correttivi riuscirebbero a giustificare e garantire il commissariamento di tutte le aziende sanitarie. Insomma, la presidente della Regione spinge perché, prima di discutere la manovra finanziaria che è già in ritardo, l’Aula affronti l’esame di un testo sulla sanità che non convince. E che potrebbe richiedere molto più tempo del previsto. Non quindici giorni, per essere chiari, ma anche un mese se non di più. Per tutte queste ragioni, nel Pd si percepisce molta preoccupazione. Perché, spiega un esponente del partito, se la riforma della Giunta non sarà sufficiente ad ottenere i commissariamenti delle Asl, allora dovremo fare i conti con il tempo prezioso perso e che avremmo potuto impiegare per l’approvazione del bilancio. È molto difficile, inoltre, che Alessandra Todde possa ritrattare la sua posizione e lasciare che il Consiglio si occupi prima della Finanziaria. Dalla sua parte ci sono infatti i consiglieri dei territori più periferici dove i mali della sanità si possono toccare. E dove i cittadini chiedono soluzioni veloci. Come la riforma funzionale della Giunta.

Il centrodestra

Di sicuro, una grossa mano alla maggioranza potrebbe dare il centrodestra. Come? Lasciando che il via libera alla riforma arrivi rapido, così da consentire l’esame del bilancio in tempi ragionevoli. Ma la minoranza non sembra intenzionata a “collaborare”. Spiega il capogruppo dei Riformatori Umberto Ticca: «Siamo sempre pronti a lavorare, anche in questi giorni. Quello che deve essere chiaro è che non siamo disposti a rinunciare al nostro ruolo per recuperare il tempo che la maggioranza ha sprecato fino ad oggi. Adesso aspettiamo questo ennesimo testo sperando che non si tratti dell’ennesima proposta di riforma velleitaria che bloccherebbe ancora di più il sistema sanitario. Quando il testo sarà depositato inizieremo un iter legislativo complesso. Se si vuole intervenire sulla sanità non si può pensare di farlo guidati dalla fretta, ci sarà bisogno di studiare, valutare le ricadute e soprattutto coinvolgere gli operatori del settore sanitario, senza di loro non si va da nessuna parte».

