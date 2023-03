Sanità, nel consultorio arriva la pediatra 

Addio a un disagio durato troppo a lungo. Al Consultorio familiare di Sestu, situato nei locali della Asl 8 in via Dante Alighieri, arriva una pediatra, dopo anni di assenza. La professionista è già operativa. Lo riferisce il consigliere regionale sestese dei Riformatori Sardi Michele Cossa, che si è impegnato ultimamente per migliorare le condizioni della sede: «Dopo anni in cui si è assistito a una progressiva riduzione dei servizi, si registra finalmente una inversione di tendenza, grazie all’azione del Direttore generale dell’Asl Marcello Tidore e del direttore del distretto Gianni Salis», spiega Cossa.

Situazione pediatri

A Sestu sono al momento due i pediatri di libera scelta: medici specializzati che vengono scelti dai genitori, e, generalmente, seguono il bambino fino alla pubertà. La nuova pediatra alla Asl 8 non è di libera scelta, ma offre comunque servizi di visite e analisi specializzate per i bambini, rappresentando un servizio in più per chiunque si rechi in via Dante. L’Asl comunica inoltre che sono stati raddoppiati i giorni disponibili per i prelievi di sangue, e che le prestazioni mediche erogate hanno superato il numero di prima della pandemia. «Numeri positivi», continua Cossa, «che data la situazione difficile della sanità, dovuta soprattutto alla carenza di medici, devono essere sottolineati».

Centro vaccini

Novità presto anche per i vaccini: l’ambulatorio che se ne occupava è attualmente chiuso, obbligando a prendere l’auto o i mezzi pubblici. «Nei prossimi giorni conto di incontrare il Direttore generale per affrontare il tema della riapertura del centro vaccini», promette Cossa. L’intento è quello di ampliare i servizi offerti, anche su odontoiatria e neurologia, e in generale tutte le prestazioni ambulatoriali, visto che il numero di ore offerte al pubblico è di gran lunga inferiore al fabbisogno. Cossa promette di discutere con i dirigenti per «il recupero del vecchio ambulatorio di via Gramsci, che può tornare ad ospitare la guardia medica, così da liberare i locali di via Dante, molto utili per ampliare gli spazi del poliambulatorio e permettere un deciso aumento delle prestazioni di specialistica ambulatoriale».