Sanità nel caos, nuova protesta 

La gran parte delle prenotazioni per una visita specialistica sono impossibili per tutto il 2023 e anche per l’inizio del 2024. La situazione è davvero difficile. Per il distretto sanitario di Macomer non si intravedono novità positive, ma solo soluzioni tampone ai tanti problemi. Per l’ennesima volta lo denuncia il comitato per la tutela della salute del Marghine, che chiede la mobilitazione dei sindaci del territorio, chiamando cittadini, sindacati e associazioni alla giornata di lotta, con assemblea pubblica, convocata per il 15 giugno nel centro dei servizi culturali Unla (ex caserme Mura) a Macomer.

L’iniziativa

«Alla manifestazione dobbiamo partecipare numerosi per far sentire la nostra voce, anche in vista dell’iniziativa regionale del 24 giugno a Cagliari - dice il coordinatore del comitato, Francesco Nieddu - chiediamo ai sindaci di diventare i protagonisti di una battaglia volta a trovare soluzioni di prospettiva e definitive al problema della sanità nel distretto. Nonostante le battaglie portate avanti negli ultimi due anni, al distretto sanitario di Macomer non sono state trovate soluzioni efficaci. A parte qualche sporadico intervento, sono solo soluzioni tampone».

I disagi

Tempi biblici e indefiniti per la prenotazione di una visita specialistica. Annullate diverse visite di controllo, prima fissate e poi cancellate, soprattutto per pazienti con patologie gravi. Non c’è spazio neanche a Nuoro e centri vicini, occorre andare fuori e percorrere molti chilometri. Impossibile per pazienti gravi e anziani. «Evidentemente - dice Nieddu - c’è un problema di cattiva gestione e di comunicazione tra Cup locale e quello regionale. I problemi non vengono affrontati con la giusta determinazione. Chiediamo soluzioni nella maniera più concreta e tangibile». Quale futuro per il distretto di Macomer? «Non si discute sull’ospedale di comunità e base di comunità. Vogliamo iniziare a ragionare concretamente come vanno costruite. Per questo i sindaci devono rivendicare un ruolo più forte, anche per la situazione degli ambulatori comunali, che sono fatiscenti, per i medici di base su cui non si intravedono soluzioni immediate. Nulla sappiamo di una dottoressa vincitrice del concorso e nella graduatoria - dice Nieddu - nel Marghine si vive una situazione drammatica».