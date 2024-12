«Sanità nel baratro, e non vedo idee» 

«Scusi, la richiamo. Ora sto cercando di salvare una vita».

Raimondo Ibba, Mondino per i molti amici, è sempre stato diretto e spiritoso. Settantaquattro anni, in pensione da quattro, continua a fare la libera professione come medico del lavoro. Oggi l’Ordine di Cagliari lo premierà per i suoi quasi 39 anni di presidenza. Un regno ininterrotto tra il 1982 e il 2020, anni in cui è stato il leader incontrastato della categoria, sempre rieletto con percentuali bulgare e «senza mai fare accordi con nessuno», giura. «Mi rieleggevano perché portavo risultati».

E infatti le motivazioni che oggi leggerà il suo successore, Emilio Montaldo, sono abbastanza enfatiche: «Ha gestito le fila di questo Ordine con capacità e maestria e grazie al suo lavoro il nostro Ente è enormemente cresciuto sotto tutti i punti di vista, da quello del progresso culturale della professione, alla qualità e quantità dei servizi offerti agli iscritti, alla collaborazione con gli Enti pubblici e privati operanti nell’ambito della Sanità regionale e nazionale per la tutela del diritto alla salute. L’acquisto della stessa sede attuale dell’Ordine è stato da lui fortemente voluto, al fine di dare una nuova e più ampia “casa” per tutti gli iscritti».

Poi l’ha salvata quella vita?

«Sì, tutto bene» (sorride).

Che cosa ha fatto per resistere 39 anni al vertice?

«Innanzitutto ho sempre interpretato il mio ruolo non tanto al servizio del medico, quanto della sanità. Al resto pensano i sindacati».

Scontri con loro?

«Qualche volta hanno cercato di strumentalizzarci, di sindacalizzarci ma abbiamo sempre avuto una visione chiara della nostra missione, che è quella di concorrere a creare buona sanità».

Alla sua prima elezione ci fu da governare una riforma sanitaria epocale, che cambiava tutto.

«Sì, si passava dalle mutue, che assistevano molte categorie di lavoratori, al sistema sanitario universalistico. Con la legge 883 del ‘78 la sanità diventava un bene per tutti, senza distinzioni di alcun genere, dalla nascita alla morte».

Arrivò anche il tetto dei 1.500 pazienti per i medici di base.

«Fu la nostra prima battaglia. Prima non esisteva un tetto e si veniva retribuiti forfettariamente per ogni paziente. C’era chi assisteva tremila persone e chi ne aveva pochissimi. Inevitabile che la qualità delle cure non fosse ottimale. Noi volevamo un riequilibrio per favorire una medicina di qualità. Costituimmo l’associazione giovani medici, che iniziarono la professione ereditando tanti pazienti da chi ne aveva in eccesso, li formammo con continui corsi di aggiornamento, creammo canali di comunicazione efficaci tra loro e gli ospedalieri».

Avevate rapporti stretti con la politica .

«Era giusto che fosse così. I politici erano i nostri interlocutori naturali, coloro che dovevano trasformare le istanze della categoria in provvedimenti. Dialogammo, e qualche volta ci scontrammo, con Emanuele Sanna, Giorgio Oppi, Paolo Fadda».

Poi decise di candidarsi col suo partito, il Psi.

«Pensai che fosse opportuno farlo per facilitare quel processo verso la buona sanità che era la nostra missione».

Ma restò presidente dell’Ordine. Non pensò che la commistione fosse quanto meno inopportuna?

«No, e posso dire con orgoglio che in due legislature da consigliere regionale non ho mai piegato i piani dell’Ordine alle esigenze della politica. Al contrario, ho usato la politica, nel senso più nobile, a vantaggio dei progetti e dei percorsi della nostra categoria. Né, vorrei aggiungere, ho mai consentito che ci fossero interferenze della politica nelle questioni ordinistiche».

Oggi la sanità è in gravissime difficoltà e curarsi sta diventando un privilegio di chi se lo può permettere. Che cosa pensa della situazione attuale?

«Lo dico con grande rispetto: stiamo raschiando il fondo del barile, oltre questo non c’è altro».

Di chi è la responsabilità?

«Ribadisco la premessa: con tutto il rispetto per Bartolazzi, a nove mesi dal suo insediamento non dico che non si vedono risultati, che forse sarebbe eccessivo pretendere data la complessità del sistema sanitario, ma non si vede neanche un barlume di impostazione di ciò che vuole fare. Non c’è una visione. È come se l’assessore fosse chiuso dentro un cerchio magico che non gli consente di allargare gli orizzonti. Se riuscisse ad aprirsi all’esterno scoprirebbe delle cose nuove, forse anche inaspettate».

Che cosa intende per allargare gli orizzonti?

«Penso che al luminare romano manchi la conoscenza delle persone. Faccio un esempio: recentemente è saltata la trattativa con un sindacato autonomo di medicina generale. Trattativa che avrebbe potuto condurre in porto se solo avesse avuto contezza delle capacità dei sindacalisti con i quali negoziava. Se fosse stato più aperto, se li avesse ascoltati di più lo avrebbero aiutato a capire che cosa si deve fare per contribuire a migliorare le cure, e dunque, la salute delle tante persone che continuano a morire per insufficienza assistenziale del servizio sanitario. Se aspetto sei mesi per una colonscopia rischio di arrivare tardi e posso morire. Sia chiaro: parlo di cose che so. Ma c’è anche un’altra cosa che gli sfugge».

Che cosa?

«Oggi tante delle migliori professionalità sono nelle strutture private. Sono medici in pensione, formati negli ospedali. Sono bravissimi ma sono limitati dai tetti alle prestazioni, che bisognerebbe ampliare, se si vogliono curare le persone. Tutto ciò mentre gli ospedali pubblici sono allo stremo, con i medici rimasti che lavorano per quattro. Dove sono le soluzioni?».

