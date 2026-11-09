Sanità negata, la città scende in piazza 

Un migliaio di persone ha partecipato alla marcia per il diritto alla salute, e non poteva essere altrimenti a Guspini: la sanità è in affanno. Partito da piazza XX Settembre, il corteo ha raggiunto il poliambulatorio, dove si è tenuta l’assemblea promossa da tutti i gruppi consiliari. I numeri spiegano la protesta: tre medici di base, due titolari e uno con incarico provvisorio, per quasi undicimila abitanti, ambulatori Asap che non soddisfano il fabbisogno e una guardia medica che fatica a coprire i turni, soprattutto di notte e nei festivi. E ora rischia la chiusura anche il Consultorio: l’ostetrica va verso la pensione.

L’assemblea

L’assessora alla Sanità, Simona Lobina: «Non è possibile che un Comune come Guspini abbia oltre la metà delle persone senza medico di base. Abbiamo avuto numerose interlocuzioni, molto cordiali, ora però serve che le cose si concretizzino. Non è ammissibile che la gente resti senza servizi solo perché non si riesce ad attivare un sistema telematico che gestisca le prenotazioni». Il capogruppo del Centrosinistra per Guspini, Marcello Serru: «Di parole ne abbiamo sentito tante, ma quello che occorre ai cittadini sono i fatti. In attesa dei medici di base abbiamo chiesto una migliore organizzazione degli Asap e delle vaccinazioni, che tornino tutte a Guspini, sede di distretto». Simona Cogoni, del gruppo Impari: «Non è una manifestazione contro l’Asl, vogliamo essere al loro fianco. Tendiamo una mano e diamo la nostra disponibilità alla collaborazione. Cercheremo di istituire un tavolo tecnico, magari a cadenza mensile, per aggiornarci sulla situazione. Il problema non ha colori politici».

Il sindaco

Marco Pala, in chiusura, non dice chi oggi non è presente, ma l’allusione ai vertici della sanità è chiara: «Oggi qui manca qualcuno che ci doveva ascoltare. Questo mi dispiace». E aggiunge: «Ci sono degli assenti perché pensavano che la comunità di Guspini cercasse dei colpevoli, ma non è così: vogliamo solo risposte ai nostri diritti. Abbiamo chi rinuncia a una prestazione per far passare prima i più deboli, un segno di civiltà per chi pensava che a Guspini non ci fosse. Da decenni destra e sinistra hanno voluto favorire la sanità privata a scapito di quella pubblica, hanno favorito ospedali e non centri territoriali. Tutte scelte sbagliate e ne paghiamo le conseguenze. Serve che si avvii il cambiamento». Assistevano anche Carlo Nioteni e Manuela Raccis, direttore del Distretto e direttrice infermieristica dell’Asl del Medio Campidano. L’azienda, in un comunicato, non nega le criticità: «Mancano i medici, siamo pronti al confronto con il Comune».

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