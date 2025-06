Sanità, nasce la “casa di comunità” 

Decimomannu diverrà sede della nuova “casa di comunità”. A renderlo noto, con un comunicato congiunto, sono stati il commissario straordinario dell’Azienda socio-sanitaria locale di Cagliari Aldo Atzori, il direttore del distretto Area Ovest Pierpaolo Pateri e la sindaca di Decimomannu Monica Cadeddu: «Sarà una struttura moderna, accessibile e integrata pensata per rispondere in modo concreto ai bisogni di salute dei cittadini».Il polo socio-sanitario farà da punto di riferimento per circa 50mila cittadini, offrendo servizi sanitari di base, specialistici e diagnostici volti a prevenzione e promozione della salute.

Il bacino

La scelta della nuova sede dell’Hub è legata al più ampio progetto di riorganizzazione del Distretto 2 Area Ovest della Asl, che comprende Assemini, Capoterra, Decimomannu, Decimoputzu, Domus de Maria, Elmas, Pula, San Sperate, Sarroch, Siliqua, Teulada, Uta, Vallermosa, Villa San Pietro, Villasor e Villaspeciosa.I 16 Comuni, già facenti capo alla sede Asl decimese di via Giardini, verranno inglobati nella “Casa di comunità” finanziata con 860mila euro di fondi Pnrr. In concreto, sarà un luogo di facile individuazione e accesso che rappresenterà il primo punto di contatto tra il cittadino e il sistema sanitario pubblico. L’obiettivo? Rafforzare l’assistenza territoriale, ridurre il ricorso agli ospedali per problemi di salute gestibili a livello locale e favorire la presa in carico dei pazienti cronici.

Il futuro

Realtà innovativa e all’avanguardia, la “Casa di comunità” è pensata per offrire servizi sanitari integrati, vicini alle persone, in grado di rispondere con tempestività e continuità ai bisogni di salute della popolazione: «L’intervento prevede l’adeguamento strutturale e funzionale dell’attuale sede sanitaria di via Giardini - hanno specificato i tre firmatari - trasformandola in una moderna struttura sanitaria di riferimento per un ampio numero di utenti».I principali servizi previsti includono l’assistenza sanitaria di base e la gestione delle patologie croniche, la presenza medica continuativa, 24 ore su 24, 7 giorni su 7, nonché l’assistenza specialistica con medici, infermieri, ostetriche, psicologi e altri professionisti.Ma non solo: l’hub farà da punto unico di accesso per diagnostica di base, punto prelievi, centro unico di prenotazione (Cup) e telemedicina.Garantirà inoltre i servizi domiciliari e di teleassistenza per i pazienti più fragili e la collaborazione con medici di base, pediatri, consultori, servizi sociali e strutture sanitarie pubbliche e convenzionate.

I lavori

«Per consentire l’esecuzione dei lavori straordinari - ha spiegato Cadeddu - il consultorio sarà temporaneamente trasferito a San Sperate. Siamo consapevoli che questo comporterà un disagio per alcune famiglie, che potranno fare riferimento anche al consultorio di Assemini. Ma si tratta di un sacrificio necessario per ottenere un servizio sanitario di qualità, stabile e duraturo».

Tutti gli appuntamenti già programmati per lo screening del cervico-carcinoma (pap test) saranno comunque garantiti nella sede di Decimomannu fino a luglio 2025. Inoltre verranno potenziati i trasporti pubblici tra Decimomannu e San Sperate per ridurre al minimo i disagi.«Accogliamo con grande soddisfazione questo importante riconoscimento che valorizza il nostro territorio e rafforza la rete dei servizi sanitari locali», ha concluso Cadeddu.

