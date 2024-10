Sanità militare, Remundo in Municipio 

Rafforzare la collaborazione istituzionale tra il Municipio e uno degli enti sanitari storici e più importanti dell'Isola, cioè il Dipartimento militare. Di questo si è parlato ieri al Palazzo civico, dove il sindaco Massimo Zedda ha ricevuto il colonnello Nicola Ramundo. L’ufficiale è il direttore del Dipartimento militare di Medicina legale, che nei giorni scorsi si è insediato nella sua nuova carica in città.

La visita si è svolta nella sala di rappresentanza del sindaco, al secondo piano di Palazzo Bacaredda, in via Roma. Seguiranno altri incontri fra il primo cittadino e il colonnello, per portare a compimento nuovi progetti e iniziative nel segno del bene comune.

