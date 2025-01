Sanità malata, sindaci divisi 

Sanità sempre più allo sfascio: «Intervenga il Prefetto». I sindaci del Medio Campidano da mesi sul piede di guerra, per l’ennesima svolta chiedono un incontro alla Regione e alla Asl 6, estendendo l’invito al Prefetto. Il documento, frutto di un vertice tra i sindaci dei 28 Comuni della Provincia, prende atto del perdurare della crisi sanitaria, al collasso durante le vacanze di Natale con guardie mediche ridotte al minino e in alcuni giorni assenti. E la preoccupazione dei primi cittadini sale: «Il protrarsi di questa condizione potrebbe scatenare reazioni incontrollate da parte dei pazienti che si vedono negato il diritto all’assistenza sanitaria».

La Procura

Considerato che, ad oggi, non c’è alcuna risposta della Regione e che l’incontro dei giorni scorsi con la Asl 6 dallo stesso presidente, Giorgio Carboni, è stato definito «tecnico», i sindaci si sono rivolti al Prefetto, organo amministrativo periferico dello Stato, con funzione di mediazione sociale e di intervento. E fin qui tutti d’accordo. L’eccezione la solleva Giorgio Zucca di Sardara: «Prendo atto della retromarcia rispetto a quanto si era deciso nella prima riunione: interessare la Procura per interruzione di pubblico servizio. Piuttosto che difendere i cittadini, sembra che si cerchi di tutelare gli interessi di una parte politica. Non si spiega perché non si coinvolgono i consiglieri regionali di maggioranza del territorio. Non mi sta bene inviare ancora una lettera ai soliti sordomuti». In parte condivisa da Sandro Branca di Genuri: «In questa prima fase, ritengo possa bastare il coinvolgimento del Prefetto. Se il disservizio dovesse restare tale, è doveroso rivolgersi alla Procura».

I sindaci

Il presidente del distretto sanitario di Guspini, Federico Sollai di Villacidro: «Esprimo profonda preoccupazione per le mancate risposte dell’assessorato regionale rispetto alla richiesta di un incontro urgente. La situazione è grave, richiede un intervento immediato per superare i problemi che penalizzano i cittadini, in particolare le fasce deboli. A Villacidro sono oltre 4.700 i residenti privi di medico di base. Il rischio è alimentare tensioni sociali e rinuncia alle cure». Così per il presidente del distretto di Sanluri, Italo Carrucciu: «Non è più caos, siamo al limite dell’emergenza». Leo Talloru di Serrenti: «Medici base, guardie mediche, commissione invalidi e pronto soccorso in sofferenza, c’è il tanto per un dialogo aperto». Alberto Urpi di Sanluri: «Ancora un colpo sulla sanità malata, il nostro ospedale serve il Sud Sardegna, le guardie mediche assenti nei giorni di festa. È chiaro: subito soluzioni».

La lettera

L’elenco delle richieste: riorganizzazione e incremento delle indennità per le guardie mediche; più ambulanze del 118; accesso gratuito ai presidi di altre Asl; migliorare le strutture Asap/Ascot con spazi adeguati per i pazienti in attesa; incentivi per la formazione dei medici di base; coinvolgimento di medici in pensione; alleggerire i carichi burocratici della Medicina generale.



