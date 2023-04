Sanità malata, il Nord in piazza 

I deficit dell’organizzazione sanitaria, la carenza di personale, la medicina del territorio che andrebbe potenziata. I nuovi ospedali promessi a Sassari e ad Alghero e l’ammodernamento di quelli esistenti. È ancora battaglia nel Nord Ovest. Dopo le assemblee pubbliche di Alghero, su trasporti e mobilità, e di Porto Torres su industria e energia, ieri i manifestanti si sono dati appuntamento a Ozieri, davanti all’ospedale, per denunciare le troppe criticità nell’universo socio-assistenziale-sanitario. Una protesta molto partecipata, organizzata dal Tips, Tavolo Istituzioni Parti Sociali, Rete Metropolitana Nord Sardegna e Provincia di Sassari.

Le voci

«La riforma dell’atto aziendale per Ozieri è un buon punto di partenza – ammette il sindaco Marco Peralta – ora l’attenzione si deve focalizzare sui contenuti, con gli incrementi del personale medico». Ma non è solo il “Segni” ad attendere risposte. Antonio Monni, segretario Cisl funzione pubblica di Sassari, evidenzia che i tagli dei posti letto interessano tutta la Provincia. «Oltre alla sanità pubblica – avverte Monni – l’altro problema si riversa sulla sanità privata e convenzionata», riferendosi alle strutture di riabilitazione che devono essere sostenute o saranno costrette al tracollo. «La sanità nella nostra Provincia viaggia come una 500 con le gomme sgonfie», aggiunge Toto Terrosu, segretario della Cgil Fp di Sassari, «mentre la sanità cagliaritana ha il motore di una Ferrari». Augusto Ogana, segretario della Uil Fp di Sassari è preoccupato per alcune vertenze che riguardano il dipartimento di salute mentale e il Gesù Nazareno di Sassari «per i pazienti che hanno diritto a una assistenza e per i 90 lavoratori».