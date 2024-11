Sanità malata grave, il Sulcis organizza la marcia su Cagliari 

Il Sulcis si mette in marcia per reclamare il diritto a una sanità fatta di servizi reali e non più di attese, promesse non mantenute e disperazione.

L’organizzazione

Dopo anni di proteste vane i cittadini decidono di passare dalle parole alle azioni concrete. Per giovedì 28 novembre è prevista la “marcia per la salute” che partirà, accogliendo i cittadini di tutto il territorio, dal centro intermodale di Carbonia e dall’istututo Fermi di Iglesias e si metteranno in viaggio alla volta di Cagliari sotto l’assessorato regionale della Sanità a reclamare i propri diritti. Daniele Mele dell’associazione promotrice “Sportello Sulcitano” che ieri sera ha organizzato una riunione operativa spega: «Al momento abbiamo già prenotato quattro pullman a cui si aggiungeranno tante persone che utilizzeranno altri mezzi. I motivi della protesta sono tantissimi: dallo stato dell’abbandono degli ospedali, alla mancanza del personale medico infermieristico, passando per i tanti reparti chiusi e la mancata gestione delle emergenze. Non è più il tempo dell’attesa, pretendiamo risposte immediate». Un altro componente dell’associazione, Giorgio Capiali, aggiunge: «Troppi pazienti sono costretti a viaggiare lontano dal Sulcis per ricevere cure, mettendo a rischio la loro salute. Noi pretendiamo il ripristino di un servizio sanitario degno del nostro territorio, la nostra forza risiede nell’unità».

L’analisi

Analizzando lo stato di salute della sanità sulcitana, don Antonio Mura responsabile dell’ufficio diocesano della Pastorale sociale, vede proprio nell’unità uno degli strumenti imprescindibili: «Le istituzioni tutte e i cittadini del territorio devono favorire un progetto unitario a favore della popolazione. La Sanità non può essere vista come campo elettorale di qualche politico o come campo aziendale per far quadrare chissà quali conti, ma bensì la sanità deve essere a favore di tutti con un occhio di riguardo per i più poveri. La Chiesa vuole stare soprattutto con i più deboli e i più fragili e invita le istituzioni a muoversi in tal senso». Neanche gli studenti si tirano indietro da questa battaglia. Per Ivano Sais e Nicholas Citzia, rappresentanti degli studenti dell’Ipsia Luigi Ferrari di Iglesias, «La sanità non riguarda solo gli anziani o le fasce deboli, ma tutti compresi i giovani. Abbiamo svolto degli incontri da cui è emerso il nostro interesse, quindi saremo a Cagliari e cercheremo di coinvolgere gli altri istituti». Anche la politica, più volte tirata in causa, non può far a meno di intervenire sul problema. Giacomo Guadagnini, componente della direzione regionale del Pd nonché capogruppo in Consiglio comunale a Carbonia, è molto netto nel sollecitare la giunta regionale, di cui il suo partito parte integrante: «Non posso non ricordare alla presidente Todde le responsabilità che ha l’Ares, struttura dell’assessorato alla Sanità e della Giunta regionale che ha accentrato tutto il potere sanitario e che interviene nella gestione di tutte le attività relative all’assunzione del personale, agli acquisti e agli appalti di ogni categoria. Una situazione che andrebbe urgentemente rivista e modificata, dando alle Asl un ruolo politico che attribuisca loro un potere decisionale su selezioni e concorsi per assumere il personale necessario per garantire le attività dei propri servizi». Anche i sindaci ben sanno quanto il buon funzionamento della sanità sia indispensabile. Pietro Morittu, primo cittadino di Carbonia dopo aver ricordato che «circa un mese fa abbiamo invitato la direttrice generale della Asl Giuliana Campus insieme all’assessore regionale alla sanità Armando Bartolazzi a partecipare a una seduta aperta del Consiglio comunale. Insieme al sindaco di Iglesias Mauro Usai abbiamo chiesto di essere ascoltati dalla commissione regionale Sanità per esporre le criticità e proporre alcune soluzioni».

