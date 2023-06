Sanità malata, Cannas accorre 

Oggi alle 17.30 nel teatro civico di Sorgono il direttore dell' Asl di Nuoro Paolo Cannas incontra le autorità del territorio per confrontarsi sullo stato della sanità pubblica nel distretto. Un’occasione per amministratori, rappresentanti delle associazioni e cittadini per dialogare direttamente con i vertici sanitari e fare il punto su una situazione che in molti ritengono drammatica, sia per il San Camillo che per la medicina territoriale.

Nonostante l'impegno dell'Asl 3, le perplessità tra i cittadini sono tante: «L'organico dei medici in campo è sempre ridotto al minimo -ricordano i membri di Sos Sanità Barbagia Mandrolisai, gruppo da oltre due anni impegnato nella lotta per una sanità efficiente nella zona- per superare il problema confermiamo la proposta di reperire medici all'estero, in particolar modo quelli cubani. Proponiamo inoltre di far interagire il liceo di Sorgono con l’ospedale e attivare un canale con l’università, in modo da aver a disposizione gli specializzandi da affiancare al personale esperto del San Francesco. Questa potrebbe essere una risposta concreta alla carenza di medici».

