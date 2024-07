Sanità, l’Isola maglia nera sui livelli essenziali 

Il sistema sanitario sardo non rientra tra quelli in grado di garantire i livelli essenziali di assistenza. Un obiettivo che, a leggere i dati del Nuovo sistema di garanzia attraverso il quale viene misurata la qualità e l'appropriatezza delle cure fornite ai cittadini, raggiungono solo tredici Regioni: Piemonte, Lombardia, Provincia autonoma di Trento, Veneto, Friuli Venezia Giulia, Liguria, Emilia Romagna, Toscana, Umbria, Marche, Lazio, Puglia e Basilicata. Tra gli indicatori di riferimento ci sono le vaccinazioni e le cure ospedaliere, passando per i tempi di attesa. Criticità nell’Isola anche sul fronte della prevenzione, che monitora screening oncologici o stili di vita. In tal caso non raggiungono la sufficienza, oltre alla Sardegna, Valle d'Aosta, Provincia di Bolzano, Abruzzo, Molise, Calabria, Sicilia. Bassi livelli anche nell’ambito dell’assistenza nel territorio: sono insufficienti Valle d'Aosta, Campania, Calabria, Sicilia, Sardegna. Quanto all’assistenza ospedaliera: Molise, Basilicata e Sardegna sono quelle che hanno migliorato di più le performance, guadagnando, rispetto all'anno precedente, rispettivamente 18,99, 14,34 e 10,40 punti su una scala di 100. I dati, ha spiegato il ministro della Salute Orazio Schillaci, «dicono che c’è ancora molto da lavorare sugli screening oncologici, caratterizzati ancora da alta variabilità regionale, sugli stili di vita, sui tempi d’attesa per le prestazioni ambulatoriali e sugli alti tassi di ospedalizzazioni. Su questo fronte abbiamo messo in campo misure importanti tra cui i provvedimenti per abbattere le liste d’attesa e potenziare le reti di assistenza territoriale e ospedaliera che stiamo portando avanti nell’ambito del Pnrr. Stiamo affrontando sfide che erano in sospeso da anni e lo stiamo facendo attraverso un confronto ampio e aperto con tutti gli stakeholder».

Centrali operative

Nell’Isola, comunque, qualcosa si muove: «Stanno lavorando a pieno regime le quattro Centrali operative territoriali (Cot) della Asl di Cagliari presenti nel capoluogo, ad Assemini, a Muravera e a Isili», spiega Gianni Salis, direttore del Distretto Area Vasta della Asl di Cagliari. Le Cot sono dei nuovi modelli organizzativi dell’assistenza territoriale che hanno la funzione di facilitare le dimissioni delle persone fragili dall’Ospedale al domicilio, alle residenze sanitarie assistenziali, alle residenze sociosanitarie, ma anche in senso inverso dal domicilio a tutte le strutture di ricovero.

«Primo step»

«Si tratta del primo step», aggiunge il manager della Asl 8 Marcello Tidore, «per l’attivazione di numerose altre strutture territoriali di prossimità al cittadino, previste dalla riforma dell’Assistenza Territoriale, quali le Case di Comunità e gli Ospedali di Comunità. Queste strutture, finanziate con fondi del Pnrr, saranno attivate entro il 2026».

