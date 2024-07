Sanità, l’emergenza entra in Prefettura 

Della sanità pubblica, malata numero uno, se ne discute oggi prima in Prefettura e poi all’auditorium del “De Castro” a Terralba. La speranza di migliaia di oristanesi senza cure è che dalle parole si passi finalmente ad azioni che risolvano il problema.

In Prefettura

Il prefetto Salvatore Angieri oggi ha chiamato a raccolta tutti coloro che possono, in qualche modo, tentare di placare l’emergenza. Primo fra tutti l’assessore regionale alla Sanità, Armando Bartolazzi. In Prefettura ci saranno, tra gli altri, la presidente della commissione regionale Salute, Carla Fundoni, i diversi consiglieri regionali in rappresentanza del territorio, il presidente dell’Anci Sardegna, Daniela Falconi, il sindaco di Oristano, Massimiliano Sanna e i vertici dell’Asl 5.

A Terralba

A distanza di poche ore a Terralba è prevista un’assemblea pubblica organizzata dal coordinamento Comitati sardi per la sanità pubblica e dal Comitato per il diritto alla salute della provincia di Oristano. Anche in quest’incontro, alle 16.30 nell’auditorium dell’Istituto “De Castro” in via Mogoro, partecipa l’assessore Bartolazzi e gli esponenti politici del territorio, dai sindaci dei paesi del distretto socio-sanitario ai consiglieri regionali. «Il Terralbese conta 23mila abitanti - spiega Alessandro Rosas, presidente del coordinamento dei Comitati - e vive ormai un’emorragia costante di medici di medicina generale. Questo pomeriggio diamo la parola ai rappresentanti politici perché abbiamo bisogno di risposte certe e rassicuranti da chi ci rappresenta e ci governa a tutti i livelli»

Emorragia nel Terralbese

«Nei prossimi 6/8 mesi Terralba rischia di non avere più medici di famiglia e pediatri di libera scelta - spiega il portavoce del coordinamento dei Comitati, Antonello Delogu – Questa situazione va contestualizzata alla luce del funzionamento degli Ascot, che talvolta funzionano a singhiozzo».

I problemi

Ma se nel Terralbese si piange, nel resto della provincia non si accenna neppure a un mezzo sorriso, anzi. A Oristano nel mese scorso, le apertura della Guardia medica sono state solo sette. A Santu Lussurgiu, e in tanti altri paesi, la situazione della carenza di medici di famiglia si è fatta pesante. Così come a Cabras dove oltre alla mancanza di medici di famiglia, anche la Guardia medica apre a singhiozzo.

RIPRODUZIONE RISERVATA