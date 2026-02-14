Sanità, l’emergenza continua 

Sanità, l’emergenza a Guspini è destinata a peggiorare: il 24 febbraio il dottor Carlo Zuncheddu lascerà l’ambulatorio nella cittadina del Linas perché il massimale di 800 pazienti imposto a chi, come lui, frequenta la scuola di specializzazione non è sufficiente economicamente per sostenere l’incarico in trasferta. La questione è al centro di una mozione presentata in Consiglio comunale dal gruppo di minoranza Impari e approvata all’unanimità. Tra le proposte sul tavolo, «il potenziamento degli ambulatori e la facilitazione delle prescrizioni ripetibili», dice il consigliere Maurizio Mele.

La mozione

A Guspini sono attualmente circa 5mila i cittadini privi di medico di base. «È compromessa la continuità terapeutica e il diritto alla salute. Gli Asap sono insufficienti e comportano disagi, attese e assenza di rapporto fiduciario medico-paziente», ha letto in aula la consigliera Simona Cogoni, illustrando la mozione del suo gruppo. La richiesta alla Asl e all’assessorato regionale alla Sanità è di adottare misure per coprire «stabilmente» i posti vacanti, prevedendo «incentivi economici e logistici» per attrarre giovani medici nei territori più colpiti e promuovendo «riforme strutturali» come l’aumento dei posti nei corsi di laurea e figure di supporto negli studi medici per alleggerire la burocrazia.

L’appello

Il sindaco Giuseppe De Fanti ha ricordato le interlocuzioni costanti con la Asl: «Il problema è noto e discusso da tempo. Anche l’aumento dei posti all’università non garantisce ricadute sul territorio: un terzo degli iscritti non è sardo, e una volta conclusi gli studi se ne va». Allo studio, ha spiegato, misure per i pazienti più fragili con il potenziamento dell’assistenza domiciliare, anche infermieristica. Per Mele «la crisi è frutto di una programmazione inefficace di decenni e di un progressivo depauperamento delle risorse per la sanità. Bisogna rendere i bandi più attrattivi». Così il consigliere Pd Filippo Usai: «La Asl sta mettendo in campo sforzi concreti, anche grazie all’interessamento dell’amministrazione di centrosinistra. Ma il Governo non si può limitare agli slogan». Marcello Serru auspica che «questo rumore produca fatti concreti», mentre Ferdinanda Mandis invita a spiegare ai cittadini «cosa sta realmente succedendo», perché molti vivono la situazione come un abbandono.L’assessora Stefania Atzei ha ribadito: «Non deve essere una battaglia politica ma una questione di diritto alla salute».

