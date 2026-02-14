VaiOnline
Guspini.
15 febbraio 2026 alle 00:28

Sanità, l’emergenza continua 

Il dottor Carlo Zuncheddu pronto a lasciare l’ambulatorio il 24 febbraio 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

Sanità, l’emergenza a Guspini è destinata a peggiorare: il 24 febbraio il dottor Carlo Zuncheddu lascerà l’ambulatorio nella cittadina del Linas perché il massimale di 800 pazienti imposto a chi, come lui, frequenta la scuola di specializzazione non è sufficiente economicamente per sostenere l’incarico in trasferta. La questione è al centro di una mozione presentata in Consiglio comunale dal gruppo di minoranza Impari e approvata all’unanimità. Tra le proposte sul tavolo, «il potenziamento degli ambulatori e la facilitazione delle prescrizioni ripetibili», dice il consigliere Maurizio Mele.

La mozione

A Guspini sono attualmente circa 5mila i cittadini privi di medico di base. «È compromessa la continuità terapeutica e il diritto alla salute. Gli Asap sono insufficienti e comportano disagi, attese e assenza di rapporto fiduciario medico-paziente», ha letto in aula la consigliera Simona Cogoni, illustrando la mozione del suo gruppo. La richiesta alla Asl e all’assessorato regionale alla Sanità è di adottare misure per coprire «stabilmente» i posti vacanti, prevedendo «incentivi economici e logistici» per attrarre giovani medici nei territori più colpiti e promuovendo «riforme strutturali» come l’aumento dei posti nei corsi di laurea e figure di supporto negli studi medici per alleggerire la burocrazia.

L’appello

Il sindaco Giuseppe De Fanti ha ricordato le interlocuzioni costanti con la Asl: «Il problema è noto e discusso da tempo. Anche l’aumento dei posti all’università non garantisce ricadute sul territorio: un terzo degli iscritti non è sardo, e una volta conclusi gli studi se ne va». Allo studio, ha spiegato, misure per i pazienti più fragili con il potenziamento dell’assistenza domiciliare, anche infermieristica. Per Mele «la crisi è frutto di una programmazione inefficace di decenni e di un progressivo depauperamento delle risorse per la sanità. Bisogna rendere i bandi più attrattivi». Così il consigliere Pd Filippo Usai: «La Asl sta mettendo in campo sforzi concreti, anche grazie all’interessamento dell’amministrazione di centrosinistra. Ma il Governo non si può limitare agli slogan». Marcello Serru auspica che «questo rumore produca fatti concreti», mentre Ferdinanda Mandis invita a spiegare ai cittadini «cosa sta realmente succedendo», perché molti vivono la situazione come un abbandono.L’assessora Stefania Atzei ha ribadito: «Non deve essere una battaglia politica ma una questione di diritto alla salute».

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

ARTICOLI CORRELATI

L’anniversario.

«Grazia Deledda, perenne modernità»

Il capo dello Stato a Nuoro celebra il centenario del Nobel alla scrittrice 
l Deiana, Loi, Orunesu
La visita

«Gli vogliamo bene, lui lo deve sapere»

Applausi e ringraziamenti sotto la pioggia per il presidente e il suo omaggio alla scrittrice 
Simone Loi
maltempo

«Ho rischiato di morire schiacciato da quell’albero»

Andrea Scroccu: «Come mai non c’era l’allerta rossa?» 
Gianni Agus
L’ira dei pazienti nei centri prelievi. Denuncia della Fials: l’ennesimo grave disservizio

Niente reagenti, stop alle analisi

Al Santissima Trinità (Asl 8) si fermano gli esami del sangue 
Pale eoliche e distese fotovoltaiche graveranno sui conti delle famiglie. Il presidio: «Pronti a opporci»

«I costi degli impianti nella bolletta dei sardi»

La denuncia degli attivisti: nel decreto del Governo un regalo alle multinazionali 
Lorenzo Piras
La tragedia

L’addio di Francesca: «Ciao uomo di mare, il tuo sorriso un faro»

Arbatax, la sorella scrive al capitano morto nel naufragio della sua barca 
Simone Loi
Giustizia

Scontro su Gratteri tra Nordio e Csm: «Credibilità minima»

Il ministro attacca le toghe contrarie a eventuali sanzioni per il magistrato 
Il referente in Italia di Elon Musk, Andrea Stroppa, in una immagine tratta dal suo profilo X.X ANDREA STROPPA CLAUDIUS NERO'S LEGION+++ ATTENZIONE LA FOTO NON PUO' ESSERE PUBBLICATA O RIPRODOTTA SENZA L'AUTORIZZAZIONE DELLA FONTE DI ORIGINE CUI SI RINVIA+++ NPK +++
Il referente in Italia di Elon Musk, Andrea Stroppa, in una immagine tratta dal suo profilo X.X ANDREA STROPPA CLAUDIUS NERO'S LEGION+++ ATTENZIONE LA FOTO NON PUO' ESSERE PUBBLICATA O RIPRODOTTA SENZA L'AUTORIZZAZIONE DELLA FONTE DI ORIGINE CUI SI RINVIA+++ NPK +++
Roma

Indagato per omicidio stradale l’uomo di Musk

Andrea Stroppa, referente in Italia del miliardario, ha travolto e ucciso un 18enne 