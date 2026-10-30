Sanità, le emergenze restano sempre le stesse 

Una panoramica sull'ospedale Nostra Signora della Mercede e una sul territorio ogliastrino sono all'ordine del giorno della conferenza territoriale socio-sanitaria convocata dal presidente e sindaco di Lanusei Davide Burchi per il 4 novembre. Nella sala consiliare del comune di Lanusei, alle 16, sindaci, rappresentanti del territorio, dirigenti e medici dell'Asl si riuniranno per fare il punto della situazione. Nel nosocomio ogliastrino da anni non nascono più bambini, numeri troppo risicati per tenere aperto il reparto, ma un problema gravoso per chi deve spostarsi di centinaia di chilometri per mettere al mondo un bambino. Discussione già affrontata nella conferenza di giugno ma di sicuro non accantonata, l'argomento tornerà sul tavolo mercoledì. «Parleremo dello stato dell'arte sulla riapertura del punto nascite – preannuncia il presidente Burchi – e della richiesta di fare dei concorsi dedicati alla nostra Asl». Durante la scorsa conferenza dalla Asl avevano annunciato l'avvio del tour della salute, un bus speciale per effettuare in diversi paesi dell'Ogliastra screening gratuiti del seno, della cervice e del colon retto. La prevenzione on the road fa tappa oggi per il terzo e ultimo giorno nel parcheggio dei Salesiani.

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