Lanusei
19 gennaio 2026 alle 00:27

Sanità, le emergenze dei sindaci 

I cittadini chiedono una sanità che funzioni, che riduca le liste d’attesa, che abbia strutture capaci di prendersi cura delle persone. Al neo manager dell’Asl Ogliastra, Andrea Fabbo, i sindaci chiedono interventi gestionali immediati per garantire la presenza di personale adeguato al bacino e, immancabile, la riapertura del punto nascita per andare incontro alle gestanti, da quattro anni costrette a lunghe trasferte per partorire. «Punto nascita, liste d’attesa interminabili, carico burocratico cui sono sottoposti i medici di Medicina generale. Siamo di fronte a un’eccessiva vulnerabilità dovuta alla mancanza di una base dell’elisococcorso 24 ore su 24 di cui l’Ogliastra - dice Ivan Mameli (Bari Sardo) - è stata recentemente beffata». Christian Loddo è il sindaco di Talana, 910 anime sui monti: «È necessaria una rivoluzione della sanità: le aree periferiche devono avere i presidi ospedalieri generici completi mentre le aree urbane centri specialistici mirati. Senza questa risoluzione, la coperta corta coprirà solo le aree urbane lasciando morire le aree periferiche».

Jerzu è sede di una clinica e punto di riferimento per la sanità territoriale, non solo per il sud Ogliastra. «Il territorio ha bisogno di una sanità vicina alle persone, con risposte concrete su medicina di base, continuità assistenziale, Pronto soccorso, ospedale e liste d’attesa. Il curriculum del direttore fa ben sperare». Il vicepresidente della Provincia confida nel manager: «Sono certo che già nei primi cento giorni vedrà la luce un piano operativo con priorità e tempi, trasparenza sui dati reali, coperture, turni, tempi di attesa, e venga avviato un confronto stabile».

