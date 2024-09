«Sanità, le Asl non hanno speso 117 milioni» 

Sanità e Pnrr tra gli osservati speciali da parte dei magistrati della Corte dei Conti, nell'analisi del rendiconto di bilancio della scorsa legislatura targata Christian Solinas. Oltre all'avanzo di circa 530 milioni e alle risorse che giacciono nelle casse della Regione, circa 3,5 miliardi. Si è aperta la fase di controllo da parte dei magistrati contabili della sezione regionale di controllo, sui documenti finanziari della Regione del 2023.

La verifica

Ieri, per la prima volta nella legislatura cominciata oltre sei mesi fa, è stata la Giunta di Alessandra Todde, in forze, a presenziare all'udienza pubblica, nella sede di via Lo Frasso a Cagliari, per la verifica del rendiconto e ad ascoltare le relazioni tecniche del presidente della sezione di controllo Antonio Contu e delle referendarie Cristina Ragucci e Lucia Marra. Oltre due ore di esposizione, con i chiarimenti chiesti dai magistrati e le risposte dei tecnici degli uffici regionali, prima tra tutti la neo direttrice generale dei Servizi finanziari della regione Marcella Marchioni.

È la sanità il tasto dolente, oggetto delle bacchettate dei magistrati: le Aziende sanitarie hanno in pancia 117 milioni non spesi e «permangono criticità che continuano a pesare sulla spesa sanitaria, come le liste d'attesa». Su queste risorse «stiamo facendo una valutazione - spiega l'assessore al Bilancio Giuseppe Meloni – nel caso in cui dovessero essere disponibili, dobbiamo subito prontamente stanziarle, perché sarebbe davvero una sciagura se ci fossero delle risorse in avanzo con i servizi sanitari che sono in deficit». In particolare «non è chiarissimo ancora il rapporto fra i bilanci delle Asl, che non sono tutti noti, almeno quelli recenti, e le risorse che devono ancora essere stanziate».

La manovra

Il vicepresidente ha parlato anche della prossima manovra di bilancio 2025-2027 che «stiamo predisponendo già da queste settimane, in modo che si possa procedere e dare al Consiglio il tempo necessario per un'approvazione entro l'anno, che eviti l'esercizio provvisorio e così che si possa avere un bilancio di previsione che ci consenta di partire da subito con la spesa».

Infatti, «ritardare la finanziaria implica ritardare tutte le spese che sono dipendenti e correlate», puntualizza la presidente Alessandra Todde a margine, «penso banalmente alle spese dei Comuni, che poi sono i soggetti attuatori che spesso vengono più impattati da questo punto di vista, ma penso soprattutto alla sanità».

Verso la parifica

Il giudizio definitivo della sezione di controllo sarà reso pubblico in sede di parifica del rendiconto, prevista intorno al 27 settembre, quando si conoscerà il giudizio di approvazione o meno del rendiconto 2023.

RIPRODUZIONE RISERVATA