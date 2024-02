Sanità, lavoratori sul piede di guerra: altri due scioperi 

Sindacalisti e lavoratori infuriati ieri mattina durante l’assemblea convocata all’interno del Giovanni Paolo II, medici, infermieri, operatori socio sanitari e tecnici dell’ospedale di Olbia (con delegazioni dei presidi di Tempio e La Maddalena) hanno contestato la dirigenza della Asl. l lavoratori hanno votato a larghissima maggioranza un pacchetto di iniziative che partono dalla giornata del 19 febbraio prossimo e prevedono anche eventuali diffide e azioni sul piano legale. In sintesi questo il deliberato dell’assemblea sindacale convocata da Cgil, Uil, Nursind e Rsu (esclusa la Cisl Fp): manifestazione congiunta il 19 febbraio davanti al Giovanni Paolo II con i lavoratori di tutti gli ospedali della Gallura; giornata di sciopero per il 19 febbraio più altre due giornate di astensione dal lavoro.

I sindacalisti presenti ieri a Olbia (Vito Langiu della Uil, Paolo Dettori, Jessica Cardia e Andrea Bonisoli della Cgil e Achille Caddeo per Nursind) hanno pesantemente contestato il direttore generale, Marcello Acciaro. Secondo le sigle, da un anno a questa parte la Asl ha proceduto a varare e attuare l’accorpamento dei reparti a Olbia e Tempio, senza le necessarie comunicazioni (sostengono i sindacalisti) ai lavoratori. In particolare lo scontro è sull’affidamento di pazienti dei reparti di Medicina a specialisti di Ortopedia. Per i rappresentanti del personale medico, un fatto gravissimo. La sensazione, considerando il clima dell’assemblea di ieri, è che i rapporti tra sindacati e management siano definitivamente compromessi. Il direttore generale della Asl, Marcello Acciaro, ha contestato in diverse occasioni l’atteggiamento dei sindacalisti, chiedendo dati precisi a corredo delle posizioni assunte. I sindacati rispondono, per fare un esempio, con i numeri del Pronto Soccorso di Olbia, servizio che vede un aumento degli accessi e un contestuale drammatico decremento del personale.

