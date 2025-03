Sanità, l’accordo regge Ma l’opposizione attacca: «La riforma non serve»  

Accordo sì, accordo no. Ma l’intesa nel Campo largo per l’approvazione della Riforma della Sanità sarda (il fatidico dl 40) propende verso il sì. Qualche mugugno – come è noto – non manca anche in maggioranza, l’opposizione strilla: «Una riforma che nasce in dodicesimi, senza la Finanziaria approvata, pare più un capriccio che una cosa seria». Parola di Gianni Chessa, consigliere regionale di Forza Italia, che sembra interpretare senza troppi fronzoli il pensiero del resto del centrodestra.

Il calendario

Domani, dopodomani e giovedì saranno tre giorni cruciali per l’approvazione della Riforma della Sanità voluta dalla governatrice Alessandra Todde e vergata dall’assessore Armando Bartolazzi, venuto da Roma dopo la partecipazione al primo Governo Conte – quello gialloverde – in qualità di sottosegretario alla Salute. Il chiarimento interno alla maggioranza è ancora in corso, ma il tempo per chiudere la partita con la fatidica alzata di mano non manca. Il silenzio dei dirigenti del Pd al riguardo sembra una conferma. Maria Laura Orrù, consigliera del gruppo Alleanza Verdi Sinistra, però, invita alla cautela: «Non ho certezza che tutto si concluda giovedì, ma ci sono buone probabilità», spiega Orrù, che è anche sindaca di Elmas. «Non so quanto saranno immediati gli effetti del provvedimento, ma completati i lavori noi dobbiamo concentrarci sulla Finanziaria, che determina lo sviluppo della regione. La Giunta ha sottolineato l'urgenza di completare il dl sanità, ma è fondamentale anche considerare i suggerimenti degli Ordini dei medici e dei sindacati oltreché le riflessioni emerse nel dibattito. Resta ferma l'importanza di riorganizzare il sistema sanitario per rispondere alle esigenze di chi rinuncia a curarsi, affronta lunghe attese o vive difficoltà nei reparti, garantendo anche condizioni di lavoro adeguate ai professionisti del settore». È laconico Francesco Agus (Progressisti): «Spero si chiuda il prima possibile», argomenta. «Non mi aspetto un accordo: l’opposizione è stata chiara nel suo giudizio sulla legge proposta dalla Giunta. Proprio per questo credo che si possa chiudere la settimana prossima in modo da iniziare già da venerdì il complesso iter per l’approvazione della Finanziaria ed evitare il quarto mese di esercizio provvisorio».

Il centrodestra

L’opposizione infatti sta lontana dagli accordi nel Campo largo. Oltre a Chessa, voterà contro Umberto Ticca: «È una leggina, di quelle che non cambiano di una virgola la vita reale delle persone, ma che servono solo a sistemare qualche casella di potere», dichiara il capogruppo dei Riformatori. «Non migliora i servizi sanitari, non riduce le liste d’attesa, non aiuta la medicina generale, non migliora l’efficienza degli ospedali e soprattutto non dà ai sardi alcuna speranza di vedere una sanità più efficace né ai medici di lavorare in un sistema più efficiente. Non avrà il nostro voto a favore e finché ci sarà dibattito proveremo a far cambiare idea al duo Todde-Bartolazzi». Chiude Paolo Truzzu: «Ancora una volta il Campo largo perde un’occasione», dice il capogruppo di FdI. «Anziché ragionare su cosa non funziona in sanità e cercare di porvi rimedio, pensa solo a cambiare i direttori generali, dimostrando interesse esclusivamente per il potere. E non lo diciamo solo noi, ma anche i sindacati e gli ordini dei medici. In un mondo normale ci si fermerebbe, invece mi sembra di capire che al momento dell’approvazione della legge la presidente voglia anche intervenire personalmente in Aula: almeno così tutti avranno la certezza di chi è la responsabilità».

RIPRODUZIONE RISERVATA