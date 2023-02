Sanità, la svolta sui territori 

La Giunta regionale controfirma l’atto di nascita della nuova sanità pubblica oristanese varato dall’Asl. Stop alla vecchia logica “ospedalocentrica” per passare alla “rete” e creare una forte integrazione fra ospedale e territorio. «In quest’ottica si inquadrano la creazione della rete riabilitativa e quella delle cure palliative che connetterà ospedale, hospice, domicilio del paziente, strutture residenziali e ambulatori – spiega il direttore generale Angelo Maria Serusi - Si tratta di tasselli fondamentali per costruire un unico sistema in cui i servizi ospedalieri e territoriali lavorino in stretta connessione per assicurare ai pazienti una maggiore continuità assistenziale».

Le novità

Il documento potenzia le strutture ospedaliere con la creazione della “stroke unit” dedicata alla presa in carico dei pazienti con ictus ischemico e emorragico. «Tra le novità più rilevanti – afferma il direttore sanitario Antonio Maria Pinna – che riguardano il San Martino di Oristano c’è l’istituzione della struttura complessa di Neurologia che, ampliando le attività già presenti, pone le basi per intervenire nelle emorragie cerebrali. Questa struttura che si pone in continuità con quella di Medicina riabilitativa e Neuroriabilitazione si estenderà con un ampliamento dei servizi nel territorio». L’atto prevede anche il potenziamento dell’Endoscopia digestiva, l’Emodinamica e la Senologia che acquistano il rango di strutture semplici dipartimentali. Novità delle novità l’istituzione dell’Otorinolaringoiatria, finora grande sconosciuta nel presidio ospedaliero oristanese.

Bosa e Ghilarza

Negli ospedali Mastino e Delogu oltre alla riconferma dei reparti di Medicina e Lungodegenza, viene istituita la struttura complessa di week surgery, attività chirurgica di media e bassa intensità. La struttura permetterà sia di decongestionare il San Martino, a cui saranno destinati gli interventi di maggiore complessità, sia di ridurre i tempi d’attesa per le operazioni meno complesse, che rappresentano la percentuale più rilevante di bisogni chirurgici. A Ghilarza verrà mantenuto e potenziato il Centro per la diagnosi e la cura delle demenze senili e dell’Alzheimer, punto di riferimento per tutto il Centro Sardegna. «Sempre a breve a Ghilarza, a Bosa ed Ales e via via in altri centri nasceranno gli Ospedali di comunità, strutture ospedaliere a forte vocazione territoriale dedicate alla presa in carico dei pazienti che necessitano di cure a media-bassa intensità – specifica il responsabile dell’ufficio per l’integrazione ospedale-territorio Alessandro Baccoli – e fungono da raccordo tra il domicilio e l’ospedale per acuti, dotati di personale medico, infermieristico e riabilitativo e di servizi diagnostici quali il laboratorio analisi, la radiologia, la telemedicina cardiologica e di specialisti ambulatoriali». Il direttore Serusi ribadusce che «l’atto aziendale crea le basi per una prospettiva di sviluppo della sanità sul territorio, sia valorizzando le ottime competenze esistenti sia puntando ad acquisirne di nuove».