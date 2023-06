Sanità, la Sardegna torna in piazza 

La Sardegna protesta per la sanità, reclama il diritto alle cure, piange per i territori lasciati soli, urla di rabbia per le tante promesse al vento.

Si torna in piazza: con i sindacati che organizzano un sit-in il 15 giugno sotto il palazzo dell’assessorato; e con i Comitati dei cittadini, delle associazioni dei malati, degli amministratori locali, che stanno preparando un grande corteo a Cagliari il 24 giugno. È un coro di voci unanime, che arriva da gente diversa, ognuno con i suoi guai e una storia sbagliata da denunciare.

I sindacati

Il documento firmato da Fp Cgil, Uil Fpl, Fials, Nursind, Nursing Up e Fsi Usae si intitola “La pazienza è finita”. Dice: la nascita delle Case della salute sembra un’utopia irraggiungibile; il tempo per l’utilizzo delle risorse del Pnrr stringe; i servizi territoriali sono totalmente inadeguati; le liste d’attesa sono sempre più lunghe; gli ospedali Dea di primo e secondo livello sono agonizzanti; i Pronto soccorso e tutta l’emergenza-urgenza versano in una gravissima crisi; in molti comuni mancano i medici di base, i pediatri di libera scelta e le guardie mediche; molti cittadini rinunciano alle cure. Poi, le ragioni per cui le sigle sindacali manifesteranno giovedì prossimo in via Roma riguardano la situazione dei lavoratori del comparto Sanità: «Soli, umiliati, in perenne carenza d’organico, con turni massacranti, gli stipendi più bassi d’Italia, spesso in burnout e costretti a fuggire dal pubblico, spesso precari e a rischio licenziamento a causa delle continue esternalizzazioni dei servizi». Insomma – avvertono i sindacati – «se non ci sarà un’inversione di marcia non resisteranno neppure i servizi minimi, in diverse zone dell’Isola non sono garantiti i livelli essenziali di assistenza.

I Comitati

Sabato 24 giugno è invece la volta della marcia del Coordinamento dei comitati Sardi per la sanità pubblica, che partirà da Bonaria, percorrerà viale Diaz e sosterà in piazza Vittime del Moby Prince per gli interventi. Chiedono di vestirsi di giallo o di sventolare e appendere ai balconi una bandiera dello stesso colore, tutti uniti per non far morire gli ospedali, il San Francesco di Nuoro, il San Martino di Oristano, il San Camillo di Sorgono, il Nostra Signora della Mercede di Lanusei, il Delogu di Ghilarza, il Mastino di Bosa, il Santa Barbara di Iglesias, il Paolo Dettori di Tempio, il Segni di Ozieri, il Paolo Merlo di La Maddalena e tutti gli altri. «Dopo l’appello che il Coordinamento a inizio febbraio ha inviato alle 377 amministrazioni comunali della Sardegna per invitarle a deliberare un ordine del giorno in difesa della sanità pubblica» – spiega il manifesto – «riscendiamo in piazza, ancora una volta, uniti, per continuare a manifestare contro lo smantellamento e la privatizzazione della sanità».

L’Oncologico

Intanto Maria Grazia Caligaris, portavoce di “Socialismo Diritti Riforme ODV”, interviene sulla vicenda che riguarda la Radioterapia oncologica del Businco: «La leggerezza con cui è stato affrontato il percorso riorganizzativo e di adeguamento, senza un cronoprogramma dettagliato e alternative concrete, è sconcertante. Ci chiediamo perché si sia arrivati fino a questo punto, privando persone fragili anche del diritto a essere informate in modo corretto ed esaustivo. Ma la storia dell’ospedale degli ultimi anni è caratterizzata da una progressiva perdita di autorevolezza a causa di scelte che hanno favorito la fuga di molti specialisti verso la sanità privata, in particolare al Mater Olbia. La Radioterapia funziona a singhiozzo da anni, l’intervento dell’assessore Doria, con la convocazione dei diversi attori e responsabili, ha di certo ridimensionato il problema, ma resta una questione irrisolta: i pazienti hanno bisogno di sapere che le cure e le prestazioni – da quando la patologia si manifesta fino alla guarigione – saranno garantite in tempi certi, in ogni reparto».

