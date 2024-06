Sanità, la riforma gira su whatsapp: l’ira dei consiglieri 

Commissariamento straordinario di tutte le aziende socio-sanitarie e ospedaliere, dell’Areus e delle Aziende ospedaliero-universitarie. Aggregazione dell’Aou di Cagliari e del Brotzu: la nuova Azienda unica si chiamerà “Aou Brotzu”, comprenderà anche l’Oncologico e il Microcitemico, e avrà anche un’articolazione denominata “Ospedale dei bambini” che svolgerà la funzione di coordinamento delle rete pediatrica e neonatologica regionale.

Contestualmente alla creazione dell’Aou Brotzu è previsto l’avvio del percorso finalizzato al riconoscimento ministeriale di Irccs, Istituto di ricovero e cura a carattere scientifico, per le aree Oncologia e Pediatria. Lo stesso percorso è previsto per l’Aou di Sassari, per l’area Cardiologia-Pneumologia. A iter concluso, nei due Irccs, al direttore generale, al collegio di direzione, al collegio sindacale e all’organo di indirizzo, si aggiungerà anche un Direttore scientifico.

Ancora: il “Marino” di Alghero verrà trasferito dall’Aou di Sassari alla Asl 1.

Tutto questo dal 1° gennaio 2025.

Il provvedimento

Sono i punti principali del disegno di legge “Disposizioni urgenti di adeguamento dell’assetto organizzativo e istituzionale del sistema sanitario regionale” che sta provocando le prime scintille di quella che un consigliere regionale ha preannunciato come una “guerra santa”.

Il fatto è che ieri in Aula, mentre si dibatteva di eolico, speculazione e sacco dell’Isola, insomma di una misura fondamentale per il futuro della nostra terra, alcuni esponenti dell’opposizione hanno gridato allo scandalo perché questa “Riforma” – a quanto sembra partorita in seno a una ristrettissima cerchia di persone vicine alla presidente Todde, tanto che anche la maggior parte dei componenti della maggioranza l’avrebbe vista soltanto a cose fatte – ha iniziato a girare su whatsapp, “inoltrata molte volte”.

L'opposizione

«Una cosa seria che gira così, durante la discussione sulla legge per la salvaguardia del paesaggio e dei beni paesaggistici e ambientali. È un fatto molto grave», stigmatizza Antonello Peru (Sardegna al Centro 20Venti). «Da diverse persone che non siedono in quest'Aula, ho ricevuto via whatsapp la relazione al disegno di legge e anche la bozza. Questo è un fatto gravissimo e preoccupante per le prerogative di questo Consiglio regionale», sottolinea Paolo Truzzu, capogruppo di Fdi. «Chiedo di sapere se questa è una legge già approvata che la Giunta vuole proporre al Consiglio, o se sia in approvazione. È necessario convocare una conferenza di capigruppo alla presenza dell'assessore. A una prima occhiata mi fa pensare all’ennesimo poltronificio».

«Proposta operativa»

Francesco Agus, capogruppo dei Progressisti (che nei giorni scorsi hanno detto con chiarezza che la gestione della Sanità non sta andando per niente bene e non si può aspettare oltre per un cambio di passo) sottolinea: «A quanto so si tratta di una bozza informale, non approvata in Giunta e non condivisa con i gruppi consiliari. Insomma, una proposta operativa aperta, che però non appare in grado di dare le risposte che servono in questa fase. Oggi dobbiamo concentrarci sulle urgenze: la crisi dei pronto soccorso, la cura dei pazienti cronici e l’abnorme aumento delle liste d’attesa, evitando nel breve periodo ogni cambiamento potenzialmente traumatico».

In tarda serata, ecco la nota anonima da “fonti della maggioranza”: «A scanso di equivoci affermiamo che non c’è stata nessuna mancanza di rispetto. L’obiettivo della Giunta e della maggioranza è di rimettere in sesto la sanità sarda, tutelare i cittadini e rimettere in moto una macchina enormemente danneggiata durante i 5 anni del governo di centrodestra. Non è che i fastidi delle opposizioni nascono perché la Giunta Todde non accetterà più interferenze della politica?».

RIPRODUZIONE RISERVATA