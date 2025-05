Sanità, la ricetta della commissaria 

«La guarigione del sistema sanitario non può trovare la medicina solo al suo interno, occorre investire su fattori di contorno, uno potrebbe essere l’istruzione, educhiamo i giovani ad innamorarsi del camice bianco». Con queste parole si è presentata la nuova commissaria della Asl del Medio Campidano, Maria Francesca Ibba, la sola donna fra gli otto commissari nominati dalla Giunta Todde. «Nessun privilegio, semmai la diversità di genere può arricchire la governance della sanità», commenta la neo manager. Nata a Samassi, dirigente della struttura Servizio professioni sanitarie della stessa Asl, conosce bene la realtà del territorio. «Sono rimasta in casa. Una buona guida sui primi passi in questo nuovo percorso», aggiunge con fiducia.

Il dialogo

L’affanno del sistema sanitario non risparmia il Medio Campidano e richiede impegno. «Inutile nasconderlo – ammette Ibba – i problemi sono le liste d’attesa sempre più lunghe, in primis le visite agli invalidi civili, quelle del pronto soccorso dell’ospedale di San Gavino, la crescente difficoltà a trovare un medico di famiglia. Ogni giorno cerchiamo personale che non si trova. L’amarezza è tanta. Occorre fare di più». La sfida, per quanto impegnativa, non è impossibile, molto può l’integrazione tra i servizi ospedalieri e territoriali, alcuni attivi, altri stanno nascendo, come la Centrale operativa territoriale e Case di Comunità. «Per dirla con un termine attuale –prosegue Ibba – occorre creare ponti che uniscano personale sanitario, rappresentanti dei pazienti, medici di medicina generale, i sindaci dei 28 Comuni della Provincia, chi ha interesse nel settore, le organizzazioni sindacali. Un dialogo costante».

I progetti

«Quando penso al sostegno della scuola – chiarisce lIbba – mi viene in mente l’attivazione della campagna di screening dello scorso anno in diversi Comuni della Provincia. L’interesse degli alunni è stato sorprendente. L’obiettivo è invogliare i ragazzi a diventare futuri medici ed infermieri, ma anche anche sensibilizzarli alla cultura della prevenzione. Attività che verranno riproposte. I principi che guideranno la mia azione saranno la centralità del paziente, inteso come persona con bisogni specifici cui dare risposte efficaci e tempestive; la qualità e la sicurezza delle cure; la valorizzazione del capitale umano rappresentato dal personale sanitario, senza il cui impegno non è possibile erogare servizi di eccellenza; tengo particolarmente alla trasparenza nelle decisioni e nei processi».

Le risorse

Consapevole dell’importanza delle risorse non solo umane, ma anche economiche, Ibba conclude: «Senza soldi, poco o nulla possiamo. In questi giorni sarà mia cura avviare una ricognizione dettagliata delle disponibilità e dei processi in atto, analisi che mi consentirà di definire priorità e obiettivi a breve e medio termine. Ogni passaggio verrà reso noto alla comunità. Ascolto attivo, ma anche massima trasparenza».

