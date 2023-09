Sanità, la rabbia tocca la vetta  

La battaglia a difesa della sanità arriva in vetta. Dopo i 2000 manifestanti scesi in piazza a Fonni, ieri in oltre 500 hanno raggiunto Punta La Marmora. Sono arrivati da diversi centri dell’Isola per unirsi alla grande marcia organizzata dalle sigle Sos Barbagia Mandrolisai e Giù le Mani dall’Ogliastra. Con loro anche la rete regionale dei comitati. Dalle prime ore del mattino numerose persone si sono radunate nei 4 punti di partenza stabiliti: Bruncuspina, Su Filariu, Pira ‘Onne e il nuraghe Ruinas ad Arzana. Alle 8 la partenza con l’arrivo in cima intorno alle 11.

Il raduno

A coordinare il dibattito Gianfranca Salvai che in apertura ha sottolineato: «Quella odierna non è una tappa a caso, ma un’azione concreta per veder garantito il diritto alla salute dei sardi». A seguire, Alessandro Rosas della rete dei comitati: «Insieme per conquistare la difesa della sanità pubblica e i diritti dei cittadini. Lanciamo un appello alla politica e ai sindaci affinché si facciano interpreti delle nostre istanze, portandole avanti sui tavoli regionali e nazionali». Bachis Cadau di Sos Barbagia Mandrolisai ha voluto rimarcare l’assoluta autonomia dai partiti «né facciamo parte dell’opposizione come allude l’assessore Doria. Siamo e resteremo sempre rappresentanti del “partito” della sanità pubblica». E ha aggiunto: «La politica dovrebbe unirsi per il bene comune, anziché utilizzare la sanità come centro di potere. Non si gioca con la salute di chi soffre ed è fragile».

Gli amministratori

Da Lanusei non è voluto mancare il sindaco, Davide Burchi: «Le riforme che si sono avvicendate nel corso degli anni non hanno portato a nessuna soluzione concreta. Occorre agire su una maggiore programmazione, in modo che tutti i cittadini sardi abbiano gli stessi diritti». E ancora: «Nonostante ci siano tanti medici che attendano un’assunzione, le liste d’attesa restano un dramma. Come amministratori non ci fermeremo e porteremo alte le istanze del popolo». Anche Marco Melis, già sindaco di Arzana e ora consigliere comunale di minoranza a Lanusei ha ribadito: «Essere amministratori significa porsi al servizio del prossimo. Non essere serviti utilizzando la sanità, mercificando i nostri bisogni. Da quassù lanciamo il grido di un’Isola che chiede diritti, unione e condivisione». L’ex medico Francesco Carta, di Oristano, esponente della rete dei comitati accusa: «È inaccettabile che il diritto alla salute venga minato da coloro che vogliono fare business sulla nostra pelle. Non possiamo permettere che il servizio sanitario venga ridotto ai minimi termini».

Le testimonianze

Toccanti le parole di Bonaria Selenu, farmacista ad Aritzo: «Ogni giorno assisto impotente alla disperazione di tantissimi anziani, che impiegano anni per una visita. E di coloro che devono effettuare visite di controllo per varie patologie. La politica dovrebbe dotarsi di maggiore umanità ascoltando le istanze di chi soffre». Non sono mancati anche gli appassionati della mountain bike, con le società Belvi trail, Uri trail, Supramonte X-Wind trail. In conclusione, Daniela Sanna (Giù Le Mani dall’Ogliastra): «Siamo partiti nel 2015 con le prime mobilitazioni e oggi continuiamo questa battaglia. Non ci fermeremo». Nella grande comitiva di Fonni anche Lina Cadau. La moglie del paziente oncologico Gianmichele Angheleddu, ha ringraziato i presenti per il supporto manifestato alla sua famiglia in queste settimane. E ora è già in agenda una grande manifestazione a fine anno.

