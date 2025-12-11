Sanità, la protesta può attendere 

Sabato 15 dicembre tutti in piazza per una sanità migliore? Pareva di sì, ma poi la manifestazione è stata rinviata a data da destinarsi. Dopo 15 giorni in cui il sindaco Pietro Morittu ha lanciato un tam tam sui social, invitando la popolazione a unirsi per chiedere una sanità più vicina ai cittadini, all’improvviso il dietrofront.

Lo stop

La notizia è arrivata come un fulmine a ciel sereno mentre ieri in città ci si interrogava sull’ennesimo disservizio dovuto a un black out programmato che sabato mattina lascerà l’intero ospedale Sirai senza energia elettrica. «Negli ultimi giorni sono intervenuti cambiamenti rilevanti nel quadro regionale legato alla riorganizzazione della sanità. – ho scritto Morittu sulla pagina social del Comune - Le organizzazioni sindacali ci hanno comunicato la richiesta di posticipare l’iniziativa alla luce del vertice convocato dalla presidente della Regione per il 16 dicembre. Anche il mondo della scuola aveva chiesto di programmare la mobilitazione dopo il periodo natalizio, per garantire la piena partecipazione della comunità».

La protesta

Son tante le cose che stupiscono: che la decisione sia stata presa ad appena 4 giorni dall’evento, che una parte dei sindacati, come ad esempio Monica Secci della Cgil Funzione Pubblica non sapesse del rinvio («Non si fa più nulla? – ha detto – nessuno mi ha avvertito»), ma soprattutto stupisce la mancata condivisione della scelta con la maggioranza consiliare, dove quasi tutti si dicono meravigliati e scontenti. «Il confronto diretto con la cittadinanza non può essere rimandato e per questo esprimiamo il nostro dissenso per il rinvio della manifestazione – dice Giacomo Floris, capogruppo di Carbonia Avanti - Riteniamo che proprio in questo momento di incertezza sia fondamentale scendere in piazza per affermare con chiarezza il nostro impegno». C’è chi si dice deluso, come il capogruppo di Carbonia Insieme Beppe Vella: «La scelta di rinviare arriva quando ormai tutto era deciso e rimandare ci sembra inopportuno anche perché scendere in piazza ci avrebbe dato la possibilità di capire davvero chi è pronto a spendersi per la sanità». Anche Antonio Caggiari di Uniti x rinascere non condivide: «Non possiamo più aspettare. Il Sirai è allo sfascio, adesso si manifesti senza rinvii«. Alessia Cadoni di Cittadini al centro non comprende la scelta: «Al di là dei cambiamenti in atto, bisognava scendere in piazza il 15 per dare voce ai cittadini». Per il capogruppo Pd Giacomo Guadagnini, «la manifestazione andava fatta anche se condivido la necessità di avere al fianco sindacati e studenti per rappresentare al meglio e con forza le necessità del Sulcis». Parere simile quello di Luca Grussu della lista del sindaco: «Indispensabile però – dice – che la manifestazione si riprogrammi a stretto giro». L’unico un po' più in linea con Morittu è Giangi Fiori di Carbonia civica: «Eravamo pronti a manifestare il 15 e lo saremo per la prossima data. L'importante è unirsi».

Condanna

L’opposizione condanna duramente la scelta del primo cittadino, per Daniela Garau di Fratelli d’Italia «le motivazioni non solo sono ingiustificate, ma rappresentano un preoccupante segnale di sottovalutazione della volontà popolare e della gravità della situazione sanitaria locale». Al termine di una lettera aperta in cui la consigliera elenca una serie di valutazioni ecco il parere finale: «La salute non ammette rinvii e i cittadini si aspettano che ognuno di noi sia in prima linea nella battaglia senza aspettare condizioni istituzionali perfette o l'affluenza di massa». Daniele Mele aggiunge: «noto sempre più attenzione per ciò che è ludico, campi sportivi e spettacoli per esempio, ma nel momenti in cui si deve parlare di problemi seri con la gente il tutto viene spostato ad un’altra data».

RIPRODUZIONE RISERVATA